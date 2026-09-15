En Universidad de Chile tendrán poco espacio para los festejos de Fiestas Patrias. Fernando Gago diseñó una exigente planificación para el plantel azul pensando en mantener a sus jugadores en óptimas condiciones para el regreso a la competencia.
Los jugadores tendrán libre hasta el jueves 17 y deberán regresar a los entrenamientos el viernes 18 de septiembre. La medida responde a la estricta metodología que Gago ha implementado desde su llegada a la U.
El entrenador argentino mantiene un permanente control sobre la condición física, con especial atención al peso y porcentaje de grasa corporal y evaluará el peso y porcentaje de grasa de sus jugadores tras los días libres.
El plantel deberá volver a entrenar en pleno viernes 18 de septiembre.
La razón del estricto plan de Gago en la U
Más allá de evitar excesos durante las celebraciones, Universidad de Chile tiene un importante desafío inmediatamente después del receso.
Tras volver a los entrenamientos el 18 de septiembre, Gago tendrá menos de una semana para preparar el siguiente compromiso: la visita a Everton de Viña del Mar, programada para el jueves 24 de septiembre por los octavos de final de la Copa Chile.
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La intención del cuerpo técnico es que el plantel aproveche los días libres para descansar y compartir con sus familias, pero sin perder la condición física necesaria para afrontar la recta decisiva de la temporada.
Mientras gran parte del país celebre el 18, en la U estarán nuevamente con los botines puestos y bajo las órdenes de un Gago que no quiere ningún relajo antes de volver a competir.
En resumen…
- La U tendrá libre hasta el jueves 17 de septiembre.
- El plantel deberá volver a entrenar en pleno viernes 18.
- Gago mantiene estrictos controles de peso y porcentaje de grasa corporal.