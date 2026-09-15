El técnico de la U entregó días libres al plantel, pero fijó el regreso a los entrenamientos para pleno 18 de septiembre.

En Universidad de Chile tendrán poco espacio para los festejos de Fiestas Patrias. Fernando Gago diseñó una exigente planificación para el plantel azul pensando en mantener a sus jugadores en óptimas condiciones para el regreso a la competencia.

Los jugadores tendrán libre hasta el jueves 17 y deberán regresar a los entrenamientos el viernes 18 de septiembre. La medida responde a la estricta metodología que Gago ha implementado desde su llegada a la U.

El entrenador argentino mantiene un permanente control sobre la condición física, con especial atención al peso y porcentaje de grasa corporal y evaluará el peso y porcentaje de grasa de sus jugadores tras los días libres.

El plantel deberá volver a entrenar en pleno viernes 18 de septiembre.

La razón del estricto plan de Gago en la U

Más allá de evitar excesos durante las celebraciones, Universidad de Chile tiene un importante desafío inmediatamente después del receso.

Tras volver a los entrenamientos el 18 de septiembre, Gago tendrá menos de una semana para preparar el siguiente compromiso: la visita a Everton de Viña del Mar, programada para el jueves 24 de septiembre por los octavos de final de la Copa Chile.

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La intención del cuerpo técnico es que el plantel aproveche los días libres para descansar y compartir con sus familias, pero sin perder la condición física necesaria para afrontar la recta decisiva de la temporada.

Mientras gran parte del país celebre el 18, en la U estarán nuevamente con los botines puestos y bajo las órdenes de un Gago que no quiere ningún relajo antes de volver a competir.

En resumen…