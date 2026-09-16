Ambos cuadros reservaron el reducto de la comuna de Ñuñoa para ser locales en los octavos de final de la Copa Chile.

Colo Colo mira un nuevo título en su temporada, por lo que se prepara para afrontar la Copa Chile, donde en los octavos de final se enfrentará ante Audax Italiano.

Los albos ya habían confirmado que recibirían al cuadro de la comuna de La Florida en el Estadio Nacional, teniendo en cuenta un recital en la cancha del estadio Monumental.

Pero la sorpresa vino desde el equipo itálico, quienes también confirmaron que su partido como local lo jugarán en Ñuñoa, por lo que ambos choques serán en el mismo escenario.

Colo Colo espera el paso a cuartos en Copa Chile en el Estadio Nacional. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

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Colo Colo cambia al Estadio Nacional

Fue el propio Audax Italiano quienes confirmaron que el partido del martes 22 de septiembre a las 20.30 horas tendrá un cambio de localía: “La ida en calidad de local se disputará en el Estadio Nacional”.

En ese sentido, esta llave tendrá sus dos duelos en el mismo escenario, teniendo en cuenta que Colo Colo también había reservado la cancha de Ñuñoa para definir este partido.

Los albos jugarán en Ñuñoa el viernes 25 de septiembre a las 20:00 horas, buscando el pase a la ronda de los ocho mejores e, intentando, asegurar otro título en la temporada para sus vitrinas.