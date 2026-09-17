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Colo Colo

“Maureira no quiso ir a los Juegos Suramericanos”: Denuncian al arquero de Colo Colo

Ante la rapidez en la recuperación de su lesión del codo derecho, el periodista Coke Hevia aseguró tener pruebas de que el arquero no quería jugar por Chile.

Por Alfonso Zúñiga

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Gabriel Maureira es acusado de no querer jugar por Chile en Juegos Suramericanos.
© PhotosportGabriel Maureira es acusado de no querer jugar por Chile en Juegos Suramericanos.

El arquero Gabriel Maureira es la principal ausencia que tiene la Selección Chilena en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 producto de una “contusión ósea en el codo derecho“. Una lesión que tenía preocupado a Colo Colo de cara a los duelos con Audax Italiano en Copa Chile.

Pero en las últimas horas, el periodista Daniel Arrieta confirmó en TNT Sports que el jugador de 19 años no está descartado para estos encuentros, y que incluso el técnico Fernando Ortiz podría ponerlo como titular ante la ausencia de Vozinha por estar con su representativo nacional.

Una noticia que provocó la reacción de Coke Hevia, que en su programa de Radio Pauta lanzó una grave denuncia al asegurar que “Maureira no quiso ir a los Juegos Suramericanos“, e incluso advirtió que tiene pruebas de que lo que dice es real.

“Da lo mismo, porque no tengo ningún interés en que se enoje un jugador al cual, entre comillas, yo he defendido. En parte podrán decir que sí, que no, que ustedes son… cómo mienten. Tengo los WhatsApp, no tenía ganas, no quiere soltar el arco de Colo Colo. Te juro que no estoy de acuerdo, pero lo entiendo”, afirmó.

Los números de Gabriel Maureira en Colo Colo

El portero tuvo la oportunidad de sumar minutos como consecuencia de la grave lesión que sufrió Fernando De Paul. A pesar que en algún momento cometió errores de consideración, terminó ganándose el puesto de titular inclusive con la llegada de Vozinha al plantel.

En la actual temporada, su primera en el fútbol profesional, Maureira suma un total de 1.730 minutos en cancha durante 20 encuentros, en los cuales recibió 26 goles en contra, entregó su valla invicta en tres oportunidades y recibió una tarjeta amarilla.

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En síntesis

  • Pese a su lesión, Gabriel Maureira podría ser titular en Colo Colo ante Audax.
  • Coke Hevia denunció que el meta se bajó de los Odesur para no perder el arco del Cacique.
  • El periodista asegura tener chats que prueban que evitó a La Roja por voluntad propia.
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