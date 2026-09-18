Lucas Cepeda suma elogios en heroico triunfo del Elche en LaLiga de España: “Ha estado espectacular”

El seleccionado nacional fue titular ante el Espanyol en la victoria por 3-1. Su equipo estuvo más de 80 minutos con uno menos y el palo evitó golazo.

Lucas Cepeda zapateó fuerte en las fiestas patrias. El seleccionado nacional sumó su primer triunfo con el Elche, en un partido donde sufrieron y bastante para quedarse con los tres puntos. Lo que se celebra el doble ya que además sale de zona de descenso momentáneamente.

El ex Colo Colo y Santiago Wanderers comenzó de titular, y comenzó con las pilas puestas. Pero todo cambió al minuto seis con la expulsión de Federico Redondo.

ver también “Un regalo especial”: el noble gesto de Lucas Cepeda con el plantel de Santiago Wanderers

Esto obligó a cambiar todo el esquema de Martín Anselmi. Pero contra todo pronóstico, decidió mantener a sus 10 jugadores en cancha. Lo que finalmente le trajo sus frutos.

Fer Niño se anotó con doblete al 26’ y 28’ para dar la sorpresa de la fecha 7 de LaLiga. Con el resultado a su favor, en el complemento el equipo se soltó. Incluso tuvo la gran chance para cerrar el marcador en el 54’, pero su remate se fue al palo derecho y salió.

Muchos de inmediato aseguraron que el “Palo de Cepeda” podía dejar sin la victoria a su equipo. Los fantasmas aparecieron luego del descuento por autogol de Víctor Chust en el 72’.

Sin embargo, toda especulación acabó seis minutos más tarde con el gol de Germán Valera para cerrar el partido por 3-1.

“Venimos entrenando como animales. Tenemos coraje. Hoy lo demostramos. Con uno menos y conseguimos el resultado”, recalcó Fer Niño por la fiereza que mostró Cepeda y todo el Elche.

En tanto Radio Marca no guardó elogios para el chileno que tuvo que hacer el doble de trabajo por la banda para marcar y generar peligro en el arco rival. “Ha estado espectacular”, sentenciaron.

¿Cuándo vuelve a jugar el Elche de Lucas Cepeda?

El Elche vuelve a jugar este próximo 11 de octubre cuando reciba al Celta de Vigo. Tras ello, visitará al Villarreal el 17/10 en dos duelos claves por la lucha del descenso.

Cabe consignar que Elche ahora está en el puesto 17° con cinco puntos. Pero resta la disputa de los respectivos encuentros de Celta, Valencia y Málaga, por lo que todavía puede moverse en la tabla.

Cabe consignar que por la disputa de la fecha FIFA, Lucas Cepeda viajará a jugar con la selección chilena ante Canadá, Estados Unidos y México. Por lo que seguirá en competencia pese a la pausa en la temporada.