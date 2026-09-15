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LaLiga 2026-27

Elche vs. Real Madrid: horario, canal y dónde ver EN VIVO a Lucas Cepeda por LaLiga

El volante chileno tendrá un duro desafío cuando Elche reciba al Real Madrid por LaLiga.

Por Franccesca Arnechino

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Lucas Cepeda afrontará uno de sus mayores desafíos desde que llegó a España.
© Getty.Lucas Cepeda afrontará uno de sus mayores desafíos desde que llegó a España.

Lucas Cepeda afronta uno de los partidos más atractivos desde que aterrizó en el fútbol español. Este martes, Elche recibe al Real Madrid en un encuentro donde el chileno tendrá la oportunidad de medirse ante uno de los gigantes de Europa.

El equipo del ex Colo Colo sigue buscando su primera victoria en LaLiga y tendrá un duro desafío ante los merengues que llegan tras golear4-1 a Rayo Vallecano y necesitan sumar para mantenerse cerca del líder Barcelona.

Los partidos de LaLiga también se pueden apostar en JugaBet. En Elche vs. Real Madrid, las cuotas son 11.85, 7.44 y 1.24, respectivamente. Es decir que si apuestas $10.000 al conjunto de Lucas Cepeda paga $118.500.

El equipo de Lucas Cepeda busca su primera victoria en LaLiga.

El equipo de Lucas Cepeda busca su primera victoria en LaLiga.

Elche vs. Real Madrid: Hora y dónde ver EN VIVO

El partido entre Elche y Real Madrid se disputará este martes 15 de septiembre desde las 16:30 horas de Chile, en el Estadio Manuel Martínez Valero.

El partido tendrá transmisión confirmada y se podrá ver EN VIVO por DSports (610 y 1610). Y de manera online a través de DGO, la plataforma de streaming de DirecTV, Amazon Prime Video y Paramount+.

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Probables formaciones

  • Elche: Dituro; Sangaré, Redondo, Chust, Revivo; Valera, Morcillo, Villar, Moreno; Lemar; Fer Niño.
  • Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Camavinga; Güler, Bellingham, Vinícius Júnior; Mbappé.

En resumen…

  • Elche vs Real Madrid se juega este martes a las 16:30 horas de Chile.
  • Transmisión por DSports y online mediante DGO, Amazon Prime Video y Paramount+.
  • Lucas Cepeda afrontará uno de sus mayores desafíos desde que llegó a España.
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