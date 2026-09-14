Los Caturros buscarán hacer historia ante el campeón de la UEFA Youth League en el Santiago Bernabéu.

Santiago Wanderers se prepara para uno de los partidos más importantes de su historia. El cuadro caturro viajará hasta España para enfrentar nada menos que al Real Madrid en la final de la Copa Intercontinental Sub 20 2026.

El conjunto Caturro llega a esta definición como vigente campeón de la Copa Libertadores Sub 20, título que conquistó después de una destacada campaña y tras superar a Flamengo.

Al frente estará el conjunto merengue, representante de Europa luego de conquistar la UEFA Youth League, donde derrotó al Club Brujas de Bélgica.

El Cacique disputó un amistoso ante los Caturros.

¿Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Santiago Wanderers?

La histórica final entre Real Madrid y Santiago Wanderers se disputará este sábado 19 de septiembre, en el Estadio Santiago Bernabéu, Madrid.

El compromiso comenzará a las 07:30 horas de Chile en el Santiago Bernabéu, donde los juveniles porteños buscarán convertirse en el primer equipo chileno en levantar este trofeo.

La final tendrá transmisión confirmada EN VIVO a través de la señal de TNT Sports y de manera online, el encuentro estará disponible vía streaming a través de HBO Max.

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Wanderers buscará mantener el dominio sudamericano en una competencia que desde su creación ha sido ganada por Benfica, Boca Juniors y Flamengo, este último campeón de las dos ediciones anteriores.

Nómina de Santiago Wanderers

Porteros : Fabiano Avello, Juan Francisco Marianjel y Juliano Méndez

: Fabiano Avello, Juan Francisco Marianjel y Juliano Méndez Defensas : Cristopher Valenzuela, Alexander Dubó, Benjamín Adasmee, Amaro Silva, Taizo Bahamondez y Sebastián Jaramillo.

: Cristopher Valenzuela, Alexander Dubó, Benjamín Adasmee, Amaro Silva, Taizo Bahamondez y Sebastián Jaramillo. Volantes : Cristóbal Ponce, Lucas Avendaño, Cristóbal Villarroel, Sebastián Vargas, Diego Molina, Vicente Lagos y Víctor Vanegas.

: Cristóbal Ponce, Lucas Avendaño, Cristóbal Villarroel, Sebastián Vargas, Diego Molina, Vicente Lagos y Víctor Vanegas. Delanteros: Ignacio Flores, Vicente Vargas, Denilson San Martín, Christian Silva y Nicolás Carvacho.

En resumen…