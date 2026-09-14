El comité arbitral del fútbol inglés reconoció una equivocación del VAR en el 1-0 sobre Manchester United.

El derbi de Manchester sigue dando que hablar. Un día después del triunfo por 1-0 del Manchester Citysobre Manchester United, los árbitros de la Premier League reconocieron que existió un error en la jugada que terminó definiendo el encuentro.

El único gol del compromiso fue convertido por Erling Haaland a los 60 minutos en Old Trafford. Sin embargo, la acción estuvo marcada por una polémica intervención previa de Enzo Fernández.

El gol fue anulado inicialmente por un supuesto fuera de juego de Haaland, pero el VAR lo validó, aunque la polémica surgió por una acción previa.

Los árbitros admitieron un “error de juicio” del VAR por la posición de Enzo Fernández.

El error del VAR que favoreció al Manchester City

En el centro que terminó en el gol, Enzo Fernández estaba en posición de fuera de juego e intentó intervenir antes de que el balón llegara a Haaland, situación que no fue considerada correctamente por los encargados del VAR.

Pro Referees, organismo encargado de supervisar a los árbitros del fútbol inglés, reconoció posteriormente la equivocación, “En el mismo ataque, se estableció que Enzo Fernández no jugó el balón, por tanto, cualquier falta de fuera de juego es subjetiva”, explicaron.

Sin embargo, el organismo admitió que el VAR, “no reconoció el probable impacto de su posición y debería haber recomendado una revisión en el campo”.

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La entidad incluso confirmó que se puso en contacto con Manchester United para reconocer lo que calificaron como un “error de juicio”.

El episodio tendrá nuevas evaluaciones, ya que Pro Referees adelantó que se realizará una revisión del incidente que terminó siendo decisivo en el resultado del clásico.

En resumen…