El delantero chileno de 27 años se estrenó en el Rojo, aunque sumó solo un puñado de minutos ante San Lorenzo de Almagro. Y el entrenador, Jadson Viera, abordó las razones de elegir su contratación.

Independiente de Avellaneda se convulsionó por el fichaje de Iván Morales, quien se sumó a préstamo desde Argentinos Juniors con una opción de compra. A los hinchas les generó algunas dudas la llegada del atacante chileno de 27 años, quien ya tuvo su debut.

Morales reemplazó al volante Mateo Pérez Curci en el minuto 88 del duelo que el Rey de Copas igualó frente a San Lorenzo de Almagro. Y el entrenador de uno de los cuadros más grandes de Argentina recibió una consulta que aludió directamente al delantero formado en las inferiores de Colo Colo.

“De Iván, cuando a veces estás buscando, no es fácil encontrar justo un jugador que quiera venir. Que su club lo deje salir. Estaba la posibilidad dentro de otras”, manifestó el DT uruguayo-brasileño Jadson Viera sobre el desembarco de Morales en el estadio Libertadores de América.

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Y prosiguió con sus argumentos. “Opté por él porque nos puede dar partidos de extremo. Entró bien por el poco tiempo que está. Eso nos deja contentos. Veremos estos días, tienen algunos nombres más que pasé”, añadió Viera. Se refería al cupo que se le abrió al Rojo para fichar tras la grave lesión de Joel Medina.

Así llegó Iván Morales al clásico de Independiente vs el Ciclón.

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Jadson Viera defiende el fichaje de Iván Morales en Independiente

Independiente de Avellaneda tuvo a Iván Morales durante muy pocos minutos en el 1-1 ante San Lorenzo. Y recibió el respaldo de su nuevo entrenador. “Los que entraron lo hicieron bien”, aseguró Jadson Viera. Otros jugadores que vieron minutos desde el banco fueron Josias Palais, el chileno Lautaro Millán, Felipe Tempone y David Martínez.

“Los partidos se van a destrabar con los recambios. La idea es tener un jugador más para tener un plantel más competitivo, sobre todo en la semana”, manifestó Viera, quien espera una nueva incorporación tras la seria lesión de rodilla de Medina.

Jadson Viera suma cuatro partidos en Independiente de Avellaneda. (Guillermo Legaria/Getty Images).

Algo de lo que también habló. “El cupo no está bueno por la lesión de un chico que estamos mirando en la Reserva. Ojalá tenga una pronta recuperación, estaremos muy pendientes. Los directivos avanzarán esta semana para ver si podemos completar el plantel”, cerró el estratego del Rojo. Por ahora, está contento con Morales.

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