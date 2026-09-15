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Internacional

AIK vs. Mjällby: horario y dónde ver EN VIVO a Lucas Assadi por la liga de Suecia

El ex Universidad de Chile viene de sumar su primera titularidad y espera volver a ser protagonista con AIK ante Mjällby.

Por Franccesca Arnechino

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Lucas Assadi va por otra oportunidad en Suecia.
© AIKLucas Assadi va por otra oportunidad en Suecia.

Lucas Assadi tendrá rápidamente una nueva oportunidad para seguir consolidándose en el fútbol europeo. Este miércoles, AIK recibe al Mjällby por la fecha 18 de la Primera División de Suecia, con el volante chileno buscando nuevamente un lugar entre los titulares.

El formado en Universidad de Chile viene de vivir una jornada agridulce. Assadi fue titular por primera vez desde su llegada a Suecia, aunque su equipo terminó sufriendo una contundente derrota por 4-1 frente a Västerås.

La titularidad fue un importante paso en su adaptación y ahora buscará seguir ganando terreno en un AIK que marcha séptimo con 22 puntos.

Lucas Assadi tuvo su primera titularidad con AIK.

Lucas Assadi tuvo su primera titularidad con AIK.

AIK vs. Mjällby: hora y ónde ver EN VIVO

AIK vs. Mjällby se enfrentarán este miércoles 16 de septiembre a las 14:00 horas de Chile, en el Strawberry Arena de Estocolmo.

Los duelos de la liga sueca es TV4 Play, plataforma que posee los derechos de transmisión. Para acceder se requiere un plan premium que tiene un valor de aproximadamente 44 mil pesos chilenos.

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Assadi buscará mantener la confianza del cuerpo técnico y seguir acumulando minutos después de conseguir su primera titularidad con la camiseta del conjunto sueco.

En resumen

  • AIK vs Mjällby se juega este miércoles 16 a las 14:00 horas de Chile.
  • Lucas Assadi viene de conseguir su primera titularidad en Suecia.
  • El encuentro se podrá seguir mediante TV4 Play.
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