El ex U. de Chile fue protagonista en su primera titularidad con AIK, aunque su equipo terminó goleado por 4-1.

Una jornada de contrastes vivió Lucas Assadi en el fútbol sueco. El volante chileno disputó este sábado su primer partido como titular con AIK, pero el estreno desde el arranque terminó con una dolorosa goleada como local.

El ex Universidad de Chile fue incluido desde el primer minuto para enfrentar a Vasteras SK por la fecha 21 con una activa participación durante la primera mitad, siendo incluso protagonista de la acción que permitió abrir el marcador.

Lucas Assadi tuvo su debut en AIK Solna en el empate sin goles frente a Malmö.

De la alegría de Assadi a una dura goleada

A los 22 minutos, Assadi ingresó al área y lanzó un centro que terminó impactando en un futbolista rival. El árbitro consideró que existió una mano y sancionó penal para AIK, pese a los reclamos de Vasteras.

Las imágenes mostraron que el balón habría impactado en el muslo del defensor, por lo que el cobro generó polémica. Johan Hove se encargó de ejecutar desde los doce pasos y convirtió el 1-0 a los 24 minutos.

El escenario cambió completamente durante el segundo tiempo. Vasteras reaccionó y terminó pasando por encima del equipo del chileno.

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Jens Magnusson igualó a los 60′, mientras que Mamadou Diagne, Ismet Lushaku y Abdelrahman Boudah completaron la remontada para cerrar el 4-1.

Assadi fue uno de los puntos altos de AIK pese al resultado y permaneció en cancha hasta los minutos finales, cuando fue reemplazado por Albert Staykov.

La derrota dejó a AIK en el quinto puesto con 32 puntos, desaprovechando la posibilidad de acercarse al podio. Su próximo desafío será nuevamente como local, esta vez frente a Mjallby.

En resumen…