El volante ofensivo chileno de 22 años tuvo su primer partido con el cuadro de Estocolmo y fue en un clásico vs Malmö. Luego de eso, el entrenador español José Riveiro hizo esta lectura de su presentación y lo que espera del ex Universidad de Chile.

Después de una espera algo más larga de lo esperado, Lucas Assadi tuvo su estreno en el AIK Solna de Suecia. Fue en el clásico ante Malmö que terminó igualado sin goles. Y el entrenador español José Riveiro mandó al volante ofensivo surgido en Universidad de Chile en el complemento.

El cronómetro marcaba 72 minutos cuando Assadi reemplazó a Yannick Geiger. Y Riveiro explicó así la entrada del chileno de 22 años. “En la última parte del partido había que sobrevivir. Malmö estaba lanzando todo hacia adelante”, aseguró Riveiro en inglés.

“Básicamente no nos permitía salir de nuestra propia área. Así que buscábamos jugadores con determinadas cualidades para las transiciones. Poder al menos tener un poco la pelota. Y no solamente correr y terminar la jugada”, agregó el estratego hispano.

Añadió que “también que intentaran superar en algunos momentos la presión por el carril central. Creo que Linus (Jareteg), Lucas y Amel (Mujanic) ayudaron mucho en esa fase del partido. No conseguimos sacar demasiado provecho. Quizá con un poco más de frescura podríamos haberla aprovechado mejor”.

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Riveiro le cuenta al AIK Solna qué esperar de Lucas Assadi

El entrenador del AIK sabe que Lucas Assadi recién vive su proceso de adaptación a la liga, a los nuevos compañeros y a lo que el mismo José Riveiro pretende de él. De todas formas, valoró su presentación frente al acérrimo rival que tiene el equipo de Estocolmo.

“Hay una jugada en la que Lucas está en una posición muy buena para finalizar una transición. Pero no conseguimos encontrarlo”, detalló Riveiro sobre un contra ataque desperdiciado por los Roedores, como se le conoce al AIK en tierra sueca.

De todas maneras el balance fue positivo. “En líneas generales, todos los que entraron desde el banco, con mayor o menor experiencia, aportaron. Y en el caso de Lucas, apenas había entrenado una vez con el grupo. Una sesión completa”, añadió el estratego hispano.

Lucas Assadi en una práctica con el AIK Solna.

“Entonces, teniendo en cuenta las circunstancias, evalúo su aporte como muy positivo. Espero poder verlo más en el futuro, poco a poco”, anticipó Riveiro. Vale decir, es poco probable que Lucas Assadi tome pronto la titularidad. En lo inmediato, el AIK Solna recibirá al Vasteras SK en la jornada 21 de la máxima categoría sueca.

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