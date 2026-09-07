El jugador formado en Universidad de Chile tiene una importante misión para ganarse un puesto en tierra escandinava

AIK de Suecia contrató a Lucas Assadi en este mercado y esperan bastante del chileno, incluso, que adquiera nuevas habilidades estando en tierra escandinava.

El jugador dejó Universidad de Chile, tras formarse y debutar ahí, para vivir su primera aventura en el fútbol europeo. Ahora el joven de 22 años intenta ganarse un puesto en Estocolmo, para lo cual ya le dieron una importante tarea dentro del campo de juego.

La exigencia a Lucas Assadi

Lucas Assadi ya lleva más de una semana en Suecia y se espera que contra Malmo pueda realizar su debut en el fútbol de aquel país. Al chileno le dieron la 10 en su nuevo equipo, lo que demuestra que desde AIK Solna esperan mucho de él.

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“Me gusta su actitud hacia el AIK y la Allsvenskan (liga sueca). Quiere jugar, demostrar su valía, probar de lo que es capaz. No da nada por sentado. Es humilde, pero ambicioso. Me gusta mucho su mentalidad“, explicó Miika Takkula, jefe de captación de talentos al medio sueco Expressen.

Si bien su nuevo entrenador José Riveiro es español, este le exige que se adapte al idioma local. “Es una suerte para él (que hablemos español). Le ayudará a comprender rápidamente lo que buscamos en nuestras actividades diarias (…) es su responsabilidad aprender el idioma con rapidez para poder comunicarse mejor, sobre todo fuera del campo. En el campo es más fácil entenderlo“, explicó el DT.

Assadi está feliz en Suecia. Imagen: AIK

Lucas Assadi vive su primera experiencia en Europa y el fútbol extranjero. Acostumbrarse no es para nada sencillo, pero Riveiro adelantó que estarán pendientes de ayudar al chileno, aunque remarcando que él debe poner de su parte para superar la barrera ideomática.

“Estará en nuestro mapa durante las reuniones, para que reciba la misma información que los demás. Al principio tendrá una tarea adicional, pero irá comprendiendo cada vez más y progresando con el tiempo“, cerró el técnico de AIK Solna.