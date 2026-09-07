El ex Universidad de Chile podría disputar sus primeros minutos con el AIK este lunes.

Llegó el esperado momento de Lucas Assadi. Después de dejar Universidad de Chile y convertirse en nuevo refuerzo del AIK, el volante nacional podría realizar este lunes su esperado debut en el fútbol europeo.

El chileno estará disponible para el encuentro ante Malmö, uno de los partidos atractivos de la jornada en Suecia y una buena oportunidad para comenzar a sumar minutos con su nueva camiseta.

Assadi llega a un equipo que atraviesa un positivo momento. AIK marcha sexto con 31 puntos, a 11 unidades del líder Sirius, cuatro victorias consecutivas y no pierde desde comienzos de agosto. mientras que Malmö aparece detrás con 29.

Lucas Assadi podría debutar oficialmente con el AIK este lunes.

Malmö vs AIK: Horario y dónde ver a Lucas Assadi

El partido entre Malmö y AIK se disputará este lunes 7 de septiembre a partir de las 14:00 horas de Chile, en el Eleda Stadion de Malmö.

Todas las miradas nacionales estarán puestas en Assadi, quien podría tener sus primeros minutos oficiales desde que dio el salto al fútbol europeo.

El duelo no contará con transmisión por televisión en Chile. Pero ojo, porque los hinchas del chileno podrán seguir el posible debut de Lucas Assadi vía streaming a través de Disney+.

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El ex jugador de la U comienza una nueva etapa de su carrera y tendrá su primera oportunidad de estrenarse con el AIK en un duelo importante ante Malmö.

En resumen…