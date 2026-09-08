El formado en la U escribió un mensaje tras sus primeros minutos en Europa, donde aparecieron sus compañeros y uno de la trinchera alba.

Lucas Assadi tuvo su esperado estreno en el AIK de Suecia, cuando ingresó en el segundo tiempo del empate sin goles ante el Malmo, donde tuvo pocas interacciones.

Pese a esto, desde su club destacaron los primeros minutos del formado en Universidad de Chile, algo que repitió minutos más tarde el propio jugador en sus plataformas.

“Feliz por mi primer partido, de aquí para arriba”, fue el mensaje que escribió para sus seguidores en redes sociales, donde incluso apareció un ex jugador de Colo Colo: Martín Rodríguez.

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Lucas Assadi se llena de mensajes tras su estreno en Suecia

Lucas Assadi recibió muchas celebraciones en las redes sociales luego de su estreno en el AIK del fútbol de Suecia, partiendo por sus ex compañeros de Universidad de Chile.

Una larga lista le dejó un “like” en su posteo, además del que realizó el club, donde no falló su gran amigo de vida y de carrera deportiva en la U: Darío Osorio.

Pero los más fijones también notaron la presencia de uno identificado con Colo Colo, quien dejó todo de lado para dedicarle un mensajito de bienvenida y de fuerza para lo que viene.

Fue Martín Rodríguez quien apareció en las respuesta del primer posteo en el estreno, con un mensaje para darle el apoyo en lo que viene: “The best”.