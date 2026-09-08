Los medios escandinavos afirmaron tras el empate con el Malmö donde jugó los últimos 20 minutos que el chileno fue una respuesta del técnico José Riveiro ante la superioridad del rival.

El delantero chileno Lucas Assadi tuvo su debut oficial con la camiseta del AIK Solna, al jugar los últimos 20 minutos del empate sin goles como visita ante Malmö en el Superclásico de la Liga de Suecia.

A dos semanas de su bullada salida de la Universidad de Chile, el ’10’ ingresó en el minuto 72 en reemplazo del volante Yannick Geiger, y si bien se ubicó abierto como extremo izquierdo, tuvo poco contacto con el balón y debió ayudar a su equipo para mantener el cero.

Los principales medios deportivos de Suecia realizaron su análisis no sólo del empate de AIK con el Malmö, sino también del estreno de Assadi, donde todos concuerdan que entró “al sacrificio” en un complicado cotejo, lo que explica su participación.

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Prensa sueca reacciona a “sacrificado” debut de Assadi

El medio deportivo Hur Bra destacó dos cosas sobre el nacional. La primera es que ingresó a la cancha como una respuesta por parte del entrenador español José Riveiro a los cambios ofensivos que introdujo el rival. “El AIK respondió dando entrada al chileno en el minuto 72”, consignó.

Lo segundo fue el desempeño estadístico que tuvo en cancha Lucas Assadi, donde en poco más de 20 minutos en cancha registró ocho toques de balón con una efectividad del 88 por ciento, pero no registró ni remates al arco ni participación en ocasiones de gol.

Por su parte, la televisora pública de Suecia, SVT, consignó la participación del ex azul en el cotejo con una breve frase: “El chileno se esforzó al máximo“. Todo a la espera de que pueda sumar más minutos en los próximos encuentros.

¿Cuándo será su próximo desafío?

La oportunidad para que Lucas Assadi pueda debutar en casa del AIK será este sábado 12 de septiembre, cuando reciban al Västerås SK en el Strawberry Arena en Solna, a partir de las 10 de la mañana (hora de Chile), por la fecha 21 de la liga sueca.

En síntesis