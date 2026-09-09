El certamen reunió a exponentes internacionales del freestyle y sorprendió con un espectacular snowpark.

El deporte chileno tuvo una jornada para celebrar en La Parva. La primera edición del reunió a destacados exponentes del ski y snowboard de Chile y el extranjero, pero fueron los representantes nacionales quienes terminaron dominando completamente la competencia.

El certamen contó con deportistas provenientes de Estados Unidos, Inglaterra y distintos países de Europa, quienes se enfrentaron a un circuito especialmente preparado para la ocasión. Una de las grandes novedades fue la incorporación del fuselaje de un avión real como parte de los obstáculos que debían superar los participantes.

Chile dominó el Rail Jam

En snowboard, Álvaro Yáñez y Carolina Rivas se coronaron campeones, mientras que en ski los máximos honores quedaron en manos de Francisco Salas y Javiera Rojas.

La competencia comenzó con una ronda clasificatoria para posteriormente pasar a una fase de eliminación directa, instancia en que los participantes mostraron sus mejores trucos y piruetas.

“Fue una competencia nunca antes vista en Chile. Tuvimos el fuselaje de un avión real, donde los esquiadores y snowboarders tenían que sortearlo y hacer su mejor truco”, destacó Nicolás Carvallo, organizador de Snow Animal.

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Carvallo también resaltó la categoría de los participantes, asegurando que estuvieron presentes campeones sudamericanos y delegaciones internacionales con experiencia habitual en Copas del Mundo y clasificatorias a Juegos Olímpicos.

La primera edición del evento terminó con una premiación en El Montañés, donde los cuatro representantes nacionales fueron reconocidos como los primeros campeones del certamen internacional.

En resumen…