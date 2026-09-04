La montaña chilena será escenario de una inédita competencia de freestyle ski y snowboard este 5 de septiembre.

Los deportes de invierno vuelven a tomarse la Cordillera de los Andes. Las buenas condiciones de nieve que ha dejado la temporada 2026 permitirán que La Parva reciba este 5 de septiembre la primera edición del 1win Rail Jam en Chile.

La competencia reunirá a destacados exponentes del freestyle ski y snowboard, quienes buscarán lucirse en un formato pensado para combinar nivel técnico, creatividad y espectáculo.

Entre los nombres confirmados aparecen el snowboarder chileno Álvaro Yáñez, el esquiador canadiense Olivier Gingras-Gagnon, además de riders como Antonia Yáñez y Javiera Rojas, junto a otros representantes del circuito sudamericano.

La inédita competencia que se toma la montaña chilena.

El 1win Rail Jam debuta en La Parva

El snowpark de La Parva contará con una puesta en escena especialmente preparada para la jornada, incluyendo features inéditos que buscarán desafiar a los participantes.

La competencia combinará los formatos Rail Jam y Best Trick, tanto en ski como snowboard, entregando varias oportunidades para que los deportistas exhiban sus mejores trucos.

“Estamos muy contentos de traer este formato a Chile y de reunir a algunos de los mejores exponentes del freestyle de la región”, explicó Nicolás Carvallo, organizador del evento.

La idea, además, es transformar la competencia en una experiencia que vaya más allá de lo deportivo.

“Queremos crear una competencia que combina deporte, cultura de montaña y espectáculo, y que además pueda seguir creciendo año a año”, agregó Carvallo.

La jornada también tendrá música y actividades que continuarán después de la premiación, buscando acercar el freestyle al público que llegue hasta el centro de montaña.

Esta será la primera edición del 1win Rail Jam en Chile, con el objetivo de instalarse en el calendario y abrir nuevos espacios de competencia y exposición para los deportes de invierno en Sudamérica.

En resumen…