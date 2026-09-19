El entrenador chileno no se confía a pesar del gran arranque de su equipo en la temporada, donde suma 15 de 18 puntos posibles.

Cualquier entrenador que logre récords de manera consecutiva se agrandaría. No es el caso del chileno Manuel Pellegrini, que escoge la mesura ante el maravilloso inicio de temporada de Real Betis, que suma 5 victorias en 6 partidos en La Liga.

El DT nacional habló en la previa del encuentro de este domingo ante Deportivo La Coruña, donde fue consultado en rueda de prensa por el inicio histórico de sus dirigidos, e indicó que deben ir paso a paso y que no hay que creerse más de la cuenta.

“Lo evalúo como usted dice, por los números, muy bien. Creo que, además, el haber sumado este triunfo de visita por la Champions mejora todavía más los números del campeonato local. Desgraciadamente, todavía no alcanza a ser un tercio, pero bueno, más o menos un 20% del campeonato sí lo vamos a cerrar ahora”, dijo Pellegrini.

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Pellegrini está atento a los “baches” que puedan llegar en la temporada del Betis

Pellegrini sabe que la temporada es larga y que es imposible mantener un nivel tan empinado en toda la campaña, por lo que avisó que hay que estar atento a cuando lleguen los “baches” en Betis.

“Los baches llegan en todos los equipos y en todas las temporadas. Es imposible tener una regularidad 100% durante todo un año”, explicó.

El entrenador chileno indicó que no hay que salirse de los parámetros y se debe mantener la mesura, asumiendo que la tienda sevillana tiene una “realidad” que no hay que olvidar.

Real Betis viene de vencer a Getafe en La Liga. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

“Así que para eso iremos trabajando. Sin salirnos de nuestra realidad, sin salirnos de cómo se consiguen los resultados, de lo que es un compromiso de un plantel con una temporada donde hay tres competiciones distintas… Son muchas las cosas que hasta el momento en esta primera parte de campeonato hemos ido logrando y ahora vamos a intentar mantenernos en el tiempo sin que nos quede grande el desafío, pero tampoco sin salirse de la realidad“, cerró el Pelle.

Real Betis tiene una dura visita este domingo, cuando desde las 13:30 horas de Chile se mida ante Deportivo La Coruña en el estadio Riazor.

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