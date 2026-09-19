Con el aporte en cancha del chileno durante los 90 minutos, los andaluces no pudieron sostener la ventaja que consiguieron y cayeron ante los culés por 3-1 que siguen imparables en España.

Con el público a su favor, en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, el Sevilla donde su capitán es el defensor chileno Gabriel Suazo tenía la oportunidad de quitarle el invicto al exclusivo puntero de La Liga, como es el Barcelona, en duelo por la jornada 7.

Y parecía que iba a dar el golpe a la cátedra cuando en el minuto 19, cuando el francés Youssouf Fofana abrió la cuenta tras un cabezazo en el primer palo. Sin embargo, el sueño andaluz duró apenas 180 segundos, cuando despertó el equipo de Hansi Flick.

Fue gracias al delantero brasileño Raphinha quien se despachó con un hat-trick. A los 22′ empató tras una habilitación de Pau Cubarsí para el 1-1 con el que se fueron al descanso. En el complemento, anotó en los 52′ y 69′ para acabar con las ilusiones del Sevilla.

A pesar de que el equipo de Gabriel Suazo luchó para buscar acortar las distancias, los mazazos del elenco culé fueron tan fuertes que no alcanzaron para decorar un marcador que fue contundente a favor de los blaugranas.

¿Cómo quedan Sevilla y Barcelona en la Tabla?

Cumplidas las primeras siete jornadas del fútbol español, el equipo del capitán de la Selección Chilena se mantiene en la quinta posición con 13 puntos, muy lejos del puntero e invicto cuadro catalán, quien cómodamente lidera con 21 unidades.

¿Cuándo vuelven a jugar?

A la vuelta del receso por fecha FIFA, por la jornada 8 de La Liga, el Sevilla de Suazo visitará al Levante el lunes 12 de octubre desde las 16:00 horas (de Chile), mientras que Barcelona recibirá en el Camp Nou al Getafe el sábado 10 a las 13:30 horas.