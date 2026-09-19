Crystal Palace visita al Leeds United por la quinta fecha de Premier League.

Darío Osorio tendrá una nueva oportunidad de sumar minutos en Inglaterra. Su equipo, Crystal Palace, visitará al Leeds United por la quinta fecha de la Premier League 2026-27.

El chileno busca ganar protagonismo tras permanecer en el banco durante la goleada por 4-0 ante Lech Poznań en Europa League. El chileno no asoma como titular para este encuentro, pero podría ser una alternativa desde la banca.

Los partidos de Premier League también se pueden apostar en JugaBet. En Leeds vs. Crystal Palace las cuotas son 1.75, 4.11 y 4.83, respectivamente. Es decir que si apuestas $10.000 al conjunto de Osorio paga $17.500.

El chileno debutó en la Premier League y luego fue titular en la Copa de la Liga.

¿A qué hora juega Leeds vs. Crystal Palace por la Premier League?

Leeds United vs. Crystal Palace jugarán este domingo 20 de septiembre, a las 10:00 horas de Chile, en el estadio Elland Road por la Premier League.

El partido no será transmitido por televisión en Chile y tendrá una emisión exclusiva por streaming. La única plataforma confirmada para seguir el encuentro es Disney+ Premium, mediante la suscripción que incluye contenidos deportivos de ESPN.

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Leeds llega invicto tras cuatro jornadas y viene de derrotar por 4-1 al Newcastle United. Crystal Palace, buscará recuperarse del 3-2 frente a Ipswich Town en el campeonato inglés.

Tabla de posiciones Premier League 2026

En resumen…