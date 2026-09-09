Los Reds reciben al equipo de Diego Simeone en Anfield por la primera fecha de la Champions League 2026-27.

La Champions League 2026-27 arranca con un duelo imperdible. Liverpool recibe al Atlético de Madrid en uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada de la fase de liga.

El conjunto inglés llega tras un sólido comienzo en la Premier League. Los Reds vienen de conseguir una victoria por 2-0 frente al Ipswich Town. Los Colchoneros vienen de caer por un contundente 3-0 ante Athletic de Bilbao por La Liga.

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Los Reds vienen de conseguir una victoria por 2-0 frente al Ipswich Town.

Liverpool vs. Atlético de Madrid: Hora y dónde ver EN VIVO

Liverpool y Atlético de Madrid se enfrentarán este miércoles 9 de septiembre desde las 16:00 horas de Chile, en Anfield, donde los Reds intentarán conseguir sus primeros tres puntos en esta Champions League.

El duelo será transmitido por la señal de ESPN, también lo podrás ver vía streaming través de Disney+ Premium, para usuarios previamente suscritos.

Te dejamos los canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 41 (HD)

Así, ingleses y españoles protagonizarán uno de los platos fuertes del inicio de la Champions, con Liverpool buscando extender su buen momento y Atlético intentando recuperarse de su última caída.

En resumen…