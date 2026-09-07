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¿Va por TV? La opción para ver el debut de Real Betis vs Lille por UEFA Champions League

Los dirigidos por Manuel Pellegrini tendrán un complejo estreno en la Orejona.

Por César Vásquez

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Betis será visitante en Francia.
© GettyBetis será visitante en Francia.

Comienza nuevamente la emoción de la UEFA Champions League y con un chileno como protagonista. Real Betis de Manuel Pellegrini inicia su campaña enfrentando a Lille.

El equipo del ingeniero consiguió sus pasajes a la competición de clubes más importante del mundo luego de una buena temporada en España. Ahora, quieren dar que hablar más allá de sus fronteras, para lo cual deben arrancar con un buen resultado.

¿Dónde ver a Betis vs Lille?

Este encuentro será transmitido en TV por ESPN 4, mientras que en streaming estará disponible en la aplicación de Disney+.

¿A qué hora es el debut en Champions League?

El partido entre Real Betis y Lille será este martes 8 de septiembre a las 16:00 horas de Chile, en el Estadio Pierre-Mauroy de Lille, Francia.

Giroud en la mira

En la UEFA Champions League no hay rivales fáciles, pero Real Betis viene precedido de un muy buen antecedente. En su última presentación derrotó a Real Madrid como local. Después de eso, no hay rival invencible para los dirigidos por Manuel Pellegrini.

El sorteo de la Orejona emparejó a los Verdiblancos con varios rivales complejos, como Arsenal, Porto, Borussia Dortmund y Bayern Múnich. El estreno es ante Lille y en condición de visita, un oponente que intentará vencer y dejar los 3 puntos en tierra gala en esta fase de liga.

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En las filas de Lille se encuentra el histórico Olivier Giroud. ¿Cómo ha andado ahí? En 47 partidos suma 12 goles, nada mal para un lolo de 39 años. Real Betis y compañía buscarán obtener un resultado positivo en la UEFA Champions League.

Recuerda que el partido entre Real Betis y Lille se podrá ver en vivo a través de Disney+.

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