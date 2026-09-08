Los dirigidos por Manuel Pellegrini hacen su debut ante el complejo equipo francés.

Manuel Pellegrini inicia una nueva campaña en la UEFA Champions League. Esta vez lo hace al mando de Real Betis, con quienes enfrentará al Lille de Francia en su estreno.

Los Verdiblancos se han posicionado como un equipo protagonista en España y de la mano del ingeniero, consiguieron los pasajes a la Orejona luego de 20 años. Un verdadero hito para el club, quienes ahora tienen la presión de no ir solo de paseo a la competición internacional.

¿Dónde ver a Betis vs Lille?

Este encuentro será transmitido en TV por ESPN 4, mientras que en streaming estará disponible en la aplicación de Disney+.

¿A qué hora es el debut en Champions League?

El partido entre Real Betis y Lille será este martes 8 de septiembre a las 16:00 horas de Chile, en el Estadio Pierre-Mauroy de Lille, Francia.

Quinto club de Pellegrini en Champions

Manuel Pellegrini estará dirigiendo nuevamente en la UEFA Champions League. Ya lo hizo con Villarreal, Real Madrid, Málaga y Manchester City, teniendo muy buenos resultados en la principal competición de clubes de Europa. Ahora lo quiere replicar con Real Betis.

Con el Submarino Amarillo y con los Citizens alcanzó la semifinal de la Orejona, mientras con los Boquerones llegó a cuartos de final. Por primera vez Pellegrini dirige con el nuevo formato de fase de liga, donde enfrenta a ocho rivales distintos en ocho partidos.

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El estreno de Real Betis será en condición de visita frente a Lille en Francia. Además del equipo galo, los Verdiblancos también se medirán contra Bayern Múnich, Arsenal, Porto y Borussia Dortmund, entre otros. Por esta razón, cada punto es clave en la UEFA Champions League.

Recuerda que el partido entre Real Betis y Lille se podrá ver en vivo a través de Disney+.