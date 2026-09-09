A Pellegrini falta que lo pongan en un altar en Sevilla: hablan de su "calibre", de "magnitud" y que es el mejor DT en la historia del club.

Manuel Pellegrini sigue echándose al bolsillo a todo el mundo Betis. El triunfo ante el Lille, en el debut de la Champions League, es un reflejo de aquello.

Los hinchas lo adoran. Así quedó demostrado en las redes, donde muchos incluso piden valorar lo que significa tener a un entrenador de su valía, algo poco habitual para el cuadro andaluz.

“No somos conscientes de la magnitud y la importancia que tiene el tener a aquí a este hombre”, manifestó el usuario Roberto Romero, totalmente on fire con el Ingeniero.

“El Betis no ha tenido, en toda su historia, un entrenador del calibre y la experiencia en la élite del chileno. Fallará, por supuesto, pero este club es más grande con su sola presencia”, agrega.

Pellegrini es furor en el Betis

Pellegrini es calificado como “el más ganador de la historia”

Álvaro Borrego siguió en esa tónica. “Seis años seguidos en Europa. Un título de Copa del Rey. La primera final europea de la historia del club. Y hoy, su primera rueda de prensa con el Betis en la Champions”, señala.

Por lo mismo no tiene dudas en darle un lugar de honor en la historia del Betis. “Manuel Pellegrini, el entrenador más ganador de la historia del club”, manifestó.

Pellegrini le ganó a Lille en la Champions

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En tanto la cuenta “Fanáticos del Betis” fue al pasado, para recordar cuando el ex DT de U. de Chile comenzó con esta aventura bética. “Seis años entre una foto y otra. Seis clasificaciones seguidas para Europa, una Copa del Rey y la vuelta del Betis a la Champions”, es el legado.

Por lo mismo, reconoce que será grabado con letras doradas su paso por el club. “No tenemos vida suficiente para agradecer todo lo que este hombre ha hecho por el Betis”, detalla.