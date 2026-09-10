El equipo del Ingeniero regresó a la Champions League con una espectacular victoria por 3-2 ante Lille en Francia.

El Real Betis de Manuel Pellegrini tuvo un regreso soñado a la Champions League. Después de 21 años, el cuadro sevillano volvió al máximo torneo europeo y comenzó su participación con una victoria por 3-2 ante Lille.

Los dirigidos por el chileno remontaron el marcador para terminar celebrando en Francia, donde aprovecharon que el conjunto local disputó cerca de 40 minutos con un futbolista menos.

“Hicimos un partido muy completo, le dimos dos veces vuelta al marcador, mostramos una gran personalidad”, destacó Pellegrini tras el encuentro.

Pero ojo, porque la alegría para el Betis no quedó únicamente en los tres puntos, ya que el triunfo también representó un importante premio económico.

El Betis se impuso por 3-2 al Lille en su regreso a Champions League.

¿Cuánto dinero ganó el Betis de Pellegrini?

Por participar en la Fase de Liga de esta edición de la Champions, cada uno de los 36 clubes tiene asegurados cerca de 21,7 millones de dólares.

A ese monto se suman los premios obtenidos por resultados. Gracias a la victoria frente al Lille, Betis recibió cerca de 2,5 millones de dólares adicionales.

La diferencia es importante: en caso de haber empatado en Francia, el conjunto andaluz habría recibido alrededor de 800 mil dólares.

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Estos ingresos aparecen como un importante respaldo para un Betis que ha realizado esfuerzos económicos para construir un plantel competitivo y que todavía tendrá exigentes desafíos en Champions.

Entre sus próximos rivales aparecen gigantes como Bayern Múnich, Borussia Dortmund y Arsenal, además de Porto, Feyenoord y Como.

Pellegrini, por ahora, mantiene la ambición. “Tenemos el convencimiento de que somos capaces de pasar de ronda. Empezamos con buen pie, pero faltan muchísimos partidos”, sentenció.

En resumen…