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Champions League

Bayern Múnich vs. Bodø/Glimt: horario y dónde ver EN VIVO el debut de Champions League

El gigante alemán inicia su camino en la Champions League recibiendo al conjunto noruego.

Por Franccesca Arnechino

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Bayern debuta en Champions ante Bodø/Glimt.
© GettyBayern debuta en Champions ante Bodø/Glimt.

La Champions League vuelve a escena y uno de los grandes candidatos al título hace su estreno. Bayern Múnich recibe este jueves al Bodø/Glimt por la primera fecha de la fase liga.

Desde la derrota por 3-2 frente al Manchester City en diciembre de 2013, el Bayern no volvió a perder como local en fase de grupos o fase liga de Champions.

El cuadro noruego acumula 18 partidos oficiales consecutivos sin perder y buscará prolongar su gran momento en una de las visitas más exigentes del fútbol europeo.

Los partidos de Champions League también se pueden apostar en JugaBet. En Bayern Múnich vs. Bodø/Glimt, las cuotas son 1.10, 14.91 y 22.62, respectivamente. Es decir que si apuestas $10.000 a Los Bávaros paga $11.000.

Bayern lleva 38 partidos sin perder como local en esta instancia de Champions.

Bayern lleva 38 partidos sin perder como local en esta instancia de Champions.

Bayern Múnich vs Bodø/Glimt: Horario y dónde ver EN VIVO

El partido entre Bayern Múnich y Bodø/Glimt se jugará este jueves 10 de septiembre, desde las 16:00 horas de Chile en el Allianz Arena, por Champions League.

El duelo será transmitido por la señal de ESPN, también lo podrás ver vía streaming través de Disney+ Premium, para usuarios previamente suscritos.

Te dejamos los canales según tu cableoperador:

ESPN

  • VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
  • DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
  • ENTEL: 212 (HD)
  • CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
  • GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
  • MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
  • TU VES: 508 (HD)
  • ZAPPING: 41 (HD)
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Probables formaciones

  • Bayern Múnich: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Leon Goretzka; Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz; Harry Kane.
  • Bodø/Glimt: Haikin; Sjovold, Nielsen, Bjortuft, Bjorkan; Auklend, Berg, Get; Helmersen, Hauge, Blomberg.

En resumen…

  • Bayern vs Bodø/Glimt se juega este jueves 10 de septiembre.
  • El encuentro comienza a las 16:00 horas de Chile y se verá por Disney+.
  • Bayern lleva 38 partidos sin perder como local en esta instancia de Champions.
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