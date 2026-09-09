Jugadores del Betis aman a Pellegrini: del “me ha mejorado mucho” a “el Ingeniero sabe de esto”

El Ingeniero dio muestra de su sabiduría en el debut del Betis en la Champions League: tanto Marc Bartra como Isco lo elogiaron.

El Betis consiguió un triunfo como visitante por 3-2 ante el Lille de Francia en Champions League y desató la euforia en el cuadro andaluz, que tuvo al defensor Marc Bartra como gran figura al marcar dos goles.

Al final del partido, expresó todo su cariño a un elenco que tuvo que dejar en algún momento por temas económicos, pero al que regresó para hacer historia.

“Era un sueño poder llegar con el Betis, algo que se veía muy lejos y lo hemos cumplido. Ya llevo muchos años aquí y se lo dedico también a todos estos béticos”, manifestó.

Bartra agregó que “al Betis lo amo, poder jugar la Champions League y ganar de esta manera es una noche muy especial”.

Marc Bartra fue figura en el Betis

Los elogios para Manuel Pellegrini

Marc Bartra agregó que Manuel Pellegrini en un momento le tiró las orejas por el ímpetu que mostró sobre el final del partido, cuando era momento de sellar la victoria y se cobró córner para el Betis en el minuto 91.

“Al final veía que éramos uno más y quise ir a rematar el córner, porque ya matábamos el partido metiendo el cuarto”, lo que no le gustó al Ingeniero, que dijo tras el duelo “tenía que ser un córner corto, la experiencia es importante”.

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Más allá de la anécdota, Bartra habló maravillas del DT chileno. “El míster me encanta, porque al final gracias a él he mejorado muchísimo en muchos aspectos de mentalidad, en concentración, en lo defensivo. También se lo dedico, que sea el primero de muchos”, señaló.

No fue el único en hablar maravillas de Pellegrini. El volante Isco le señaló a Redgol que para darlo vuelta “teníamos que mejorar algunas cosas, tener confianza, tener más tranquilidad en los metros finales. El Ingeniero sabe de esto”.