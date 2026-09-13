Fernando Ortiz debe realizar cambios en la alineación estelar, luego de tres importantes bajas que son la columna vertebral del equipo.

Colo Colo tendrá importantes novedades para enfrentar esta tarde a Deportes Concepción, en un duelo programado a las 17.30 horas en el estadio Monumental, que contará con la presencia del histórico Mirko Jozic.

Los albos, que lideran el campeonato y son los únicos grandes favoritos para levantar la corona, tendrán importantes bajas para el duelo de la tarde, por lo mismo el técnico Fernando Ortiz trabajo movimientos que llaman la atención en los hinchas.

Los albos no podrán contar con los suspendidos Arturo Vidal y Javier Correa, además que ahora suma por precaución a Joaquín Sosa, quienes son parte importante de la columna vertebral del Cacique.

Fernando Ortiz se ve obligado a mover la formación de Colo Colo. Foto: Marco Vazquez/Photosport

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Colo Colo tiene cambios ante Concepción

Colo Colo tendrá cambios, así al menos lo adelanta el sitio Cacique Pasión, quienes detallan en las variantes que puede presentar el técnico Fernando Ortiz ante Deportes Concepción.

En ese sentido, la oncena titular partirá con Vozinha, teniendo en cuenta, además, la lesión de Gabriel Maureira que, incluso, lo dejó fuera de los Odesur y que preocupa en el Monumental.

Por lo mismo, también destacan el regreso de Villagra, además del ingreso desde el primer minuto de Wiemberg, en una alineación de emergencia que busca asegurar puntos en la Ruca.

La formación de Colo Coo sería con Vozinha en el arco; Villagra, Román y Wiemberg en defensa; Jeyson Rojas, Víctor Felipe Méndez, Madrid, Ulloa y Pastrán en mediocampo; Hernández y Romero en delantera.