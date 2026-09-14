Los jugadores albos que jugaron poco o no fueron considerados ante Concepción doblegaron al elenco juvenil caturro que viajará a Madrid.

Un amargo empate 1-1 sumó Colo Colo este domingo ante Deportes Concepción, resultado que lo deja con 12 puntos de ventaja sobre Universidad de Chile y Universidad Católica en la Liga de Primera.

Tras el magro empate el cuadro de Fernando Ortiz jugó un amistoso, puesto que este lunes se enfrentó a Santiago Wanderers Sub 20, en el estadio Monumental.

Los albos hicieron las veces de sparring del cuadro caturro, que se alista para jugar este sábado ante Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, por la final de la Copa Intercontinental Sub 20.

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Colo Colo golea a Wanderers y Javier Correa vuelve en el Cacique

Tano Ortiz puso una formación con jugadores que no actuaron ante Concepción o que sumaron pocos minutos, según la información recolectada por nuestro reportero del pueblo Carlos Quichiz en el Monumental.

La formación de Colo Colo, según datos de Redgol, fue con Eduardo Villanueva; Agustín Silva, Arturo Vidal, Alonso Olguín; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Gedeón Díaz, Cristian Díaz, Francisco Marchant; Javier Correa y Marcos Bolados. Además, ingresaron Cristian Muñoz y Pierre Allende.

Santiago Wanderers Sub 20 piensa en Real Madrid. Foto: Santiago Wanderers

El primer tiempo fue para Wanderers por 2-0, mientras que en el segundo tiempo levantó Colo Colo que ganó por 4-2 con goles de Marcos Bolados (doblete), Javier Correa y Gedeón Díaz.

Los caturros viajarán a España para jugar ante Real Madrid, mientras que los albos tendrán días de descanso para festejar las Fiestas Patrias.

En síntesis

Colo Colo empató 1-1 ante Deportes Concepción y mantiene 12 puntos de ventaja.

empató 1-1 ante Deportes Concepción y mantiene 12 puntos de ventaja. Santiago Wanderers Sub 20 cayó 4-2 ante Colo Colo en un duelo amistoso.

cayó 4-2 ante Colo Colo en un duelo amistoso. Marcos Bolados anotó un doblete en la victoria alba frente al cuadro caturro.

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¿Cuándo y a qué hora juega Santiago Wanderers vs Real Madrid por la Copa Intercontinental Sub 20?

La final de la Copa Intercontinental Sub 20 entre Real Madrid y Santiago Wanderers se jugará este sábado 19 de septiembre, a partir de las 07:30 horas de Chile, en el estadio Santiago Bernabéu.