El histórico goleador de Colo Colo se reencontró con el ex capitán albo tras el clásico peruano y recibió un especial regalo.

Carlos Caszely volvió a protagonizar un especial momento ligado a Colo Colo, aunque esta vez lejos de Chile. El histórico delantero viajó hasta Perú a uno de los clásicos del país incaico y aprovechó la ocasión para reencontrarse con Esteban Pavez.

El Rey del Metro Cuadrado estuvo en las tribunas durante el duelo entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, el sábado 12 de septiembre por la novena fecha del Torneo de Clausura.

La jornada no terminó de la mejor manera, ya que Universitario se impuso por 2-1 como visitante, profundizando el irregular momento de Alianza en la competencia local.

Caszely compartió el especial regalo que le hizo Esteban Pavez en Perú – @carloscaszely

El especial regalo de Esteban Pavez a Carlos Caszely

Pavez se reunió con Caszely, su hijo Enzo Piero Caszely y su nieto Franco Garrido, delantero que forma parte de las divisiones inferiores de Colo Colo.

El encuentro estuvo marcado por fotografías, intercambio de camisetas y un particular regalo del ex capitán del Cacique al histórico goleador: una camiseta personalizada de Alianza Lima con el 9 en la espalda.

El gesto fue posteriormente destacado por Enzo Piero Caszely a través de sus redes sociales, “Gracias Esteban Pavez por la hospitalidad, las camisetas de regalo y el detallazo que tuvo con mi viejito al hacerle la camiseta N°9”, escribió.

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Además, aprovechó para dedicarle un mensaje al actual mediocampista de Alianza Lima: “Éxito en todo, Esteban. Un gran valor de nuestro Colo-Colo”.

Pero Carlos Caszely no se quedó atrásy dedicó un posteo en su cuenta de Instagram, con fotos de su familia y Esteban Pavez: “Disfrutando de un gran fin de semana con mi hijo y algunos nietos. Gracias a la gente de Alianza de lima a la tripulación del vuelo LA 651 que me llenaron de chocolates y atendieron como rey y al gran detalle de Esteban con la camiseta que me regalo. Me vine con el corazón ❤️ llenito”.

En resumen…