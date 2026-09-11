Colo Colo fue premiado por el proyecto de fútbol femenino a nivel sudamericano, el que encabeza Piero Caszely, el hijo del ídolo Carlos Humberto.

Colo Colo recibió un importante reconocimiento por parte de la Convención de Fútbol y Negocios, al ganar en la categoría de Mejor Proyecto de Fútbol Femenino.

Quien ha estado liderando hace varios años el tema femenino en el Cacique es Piero Caszely, hijo del máximo ídolo de la institución, Carlos Humberto Caszely.

Por lo mismo el Chino se siente feliz por este logro, pues entiende que su hijo sigue su legado y engrandece a la institución con su trabajo.

“Colo Colo es lo más grande que hay. Por eso el orgullo para uno es grande, siempre que los hijos tienen logros los padres somos muy felices, indudablemente”, señala Caszely en charla con Redgol.

Enzo Piero Caszely trabaja hace años al mando de Colo Colo femenino

También manifestó que la herencia familiar es grande. “Además Piero es muy colocolino, lo hace por cariño al club, todo el mundo está feliz en la familia”, destaca.

El punto negro en la premiación a Colo Colo

Lo que sí le hace ruido, es que el premio se haya entregado y no hubiese nadie del club recibiéndolo en la ceremonia.

“No fue nadie de Colo Colo, me llamaron de River Plate para decirme porque no mandaron a nadie. Es un premio importante, ser el premio al proyecto más importante en Sudamérica, con todo lo que le ha costado al Piero sacarlo adelante. Debió ir alguien. En estos premios se debe estar”, sostiene.

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Finalmente Caszely cuenta por qué no se ha visto en ninguna actividad junto a Mirko Jozic. “Estoy en Perú, me invitaron a ver el clásico de Alianza contra Universitario, llego el lunes. Espero el martes o miércoles estar con Mirko“, declaró.