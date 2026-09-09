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Selección Chilena

La Roja Femenina Sub 20 tiene nómina para los Juegos Suramericanos: cuatro figuras de Colo Colo entre las elegidas

La Roja Femenina Sub 20 buscará ahora ser protagonista en territorio argentino bajo la conducción de Luis Mena.

Por Franccesca Arnechino

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Luis Mena convocó a 18 jugadoras para los Juegos Suramericanos 2026.
© La RojaLuis Mena convocó a 18 jugadoras para los Juegos Suramericanos 2026.

La Selección Chilena Femenina Sub 20 ya tiene a sus elegidas para disputar los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, competencia que se desarrollará en Argentina.

El técnico Luis Mena entregó una nómina de 18 futbolistas para afrontar el desafío, con representantes de diferentes equipos del fútbol chileno y algunas jóvenes que comienzan a ganar protagonismo.

Entre los nombres que destacan aparece Catalina Muñoz, una de las figuras de las categorías juveniles de Colo Colo. La delantera estará acompañada por otras tres jugadoras del Cacique: Anaís Álvarez, Maite Martínez y Geraldine Mardones.

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Nómina de Chile para los Juegos Suramericanos 2026

Arqueras

  • Fernanda Álvarez (Unión Española)
  • Oriana Cristiancho (Universidad de Chile).

Defensas

  • Antonella Puelles (Deportes Antofagasta)
  • Isidora Flores Vitta (Universidad Católica)
  • Gabriela García (Universidad de Chile)
  • Florencia Gálvez (Santiago Wanderers).
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Volantes

  • Amparo Abarca (Universidad Católica)
  • Maite Avello (Universidad de Chile)
  • Anaís Álvarez (Colo Colo)
  • Valentina Peña (Universidad Católica)
  • Antonella Martínez (Everton).

Delanteras

  • Natsumy Millones (Coquimbo Unido)
  • Maite Martínez (Colo Colo)
  • Pamela Cabezas López (Universidad Católica)
  • Geraldine Mardones (Colo Colo)
  • Vaitiare Pardo (Universidad Católica)
  • Catalina Muñoz (Colo Colo)
  • Vaythyare Ríos (Palestino).

Así las cosas, Universidad Católica es el club con mayor presencia en la convocatoria con cinco jugadoras, seguido por Colo Colo con cuatro y Universidad de Chile con tres.

En resumen…

  • Luis Mena convocó a 18 jugadoras para los Juegos Suramericanos 2026.
  • Colo Colo aporta cuatro futbolistas, incluida Catalina Muñoz.
  • Universidad Católica lidera la nómina con cinco seleccionadas.
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