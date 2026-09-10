Un duelo entre compatriotas se toma la pantalla en el fútbol de Inglaterra. Partidazo.

La Premier League tendrá su 4° fecha y en ella se medirán dos chilenos. Sí, el Crystal Palace de Darío Osorio recibe a Ipswich Town de Marcelino Núñez en un partidazo.

Ambos compatriotas disputan su primera temporada en la máxima categoría de Inglaterra, aunque el formado en Universidad Católica viene de pasar varios años en la Championship. Los compañeros de la selección chilena coincidirán en una cancha, aunque en veredas opuestas.

¿Dónde ver a Crystal Palace de Osorio vs Ipswich de Núñez?

Este encuentro de momento no tiene transmisión televisiva, pero podrá ser visto en streaming a través de Disney+.

¿A qué hora juegan los chilenos?

El duelo de Crystal Palace e Ipswich Town será este sábado 12 de septiembre a las 11:00 horas de Chile, en el Selhurst Park de Londres, Inglaterra.

Duelo clave en la Premier

Crystal Palace había comenzado de mala manera la temporada de Premier League, pero en el debut de Darío Osorio, lograron vencer por 3-2 a Fulham en condición de visita. En la semana también derrotaron a Middlesbrough por la Carabao Cup, con el chileno sumando su primera titularidad.

Marcelino Núñez por su parte, después de mucho remar en la Championship, al fin logró llegar a la Premier. Ipswich ha vivido el efecto contrario a los Eagles de Osorio, ya que comenzaron con un triunfo y ahora sufren dos derrotas. La última ante Liverpool como local.

ver también Osorio se echa al bolsillo a la prensa inglesa tras su debut como titular en el Crystal Palace: “Fue clave”

El encuentro entre ambos chilenos será en Selhurst Park, lo que marca un lindo hito para los fanáticos nacionales: ver a dos compatriotas enfrentados en la élite del fútbol europeo. Además, ambos fueron convocados por Nicolás Córdova para los amistosos de La Roja ante Canadá, Estados Unidos y México, a fines de septiembre e inicios de octubre.

Recuerda que el partido entre Crystal Palace e Ipswich Town se podrá ver en vivo a través de Disney+.