Mirko Jozic se dio el tiempo de pedirle a los niños que están en la Casa Alba que aprovechen la oportunidad de jugar en Colo Colo.

Mirko Jozic recibió un bello homenaje en el estadio Monumental: la Casa Alba, donde se forman las futuras promesas de Colo Colo, desde hoy recibe su nombre.

El croata por lo mismo le quiso a hablar a esos chicos que sueñan con ser futbolistas profesionales. Y su discurso fue hermoso, para que entiendan la oportunidad con la que cuentan en sus vidas.

El discurso de Mirko en primera persona

“A los jóvenes que están acá dos mensajes. Van a vivir acá. La casa tiene una puerta, esa puerta se abre para cada talento, es para hacer la semilla para el futuro, soy simbólico”.

“Para entrar, una casa sirve para el talento, pero talento es solo un paso, un camino. Talento entra, para levantarlo a una altura mayor hay que hacer sacrificios, hay que saber agradecer a Dios por el talento que te dio, pero más para seguir creciendo, ser agradecido, respetando, trabajando para una institución como Colo Colo”.

La Casa Alba ahora lleva el nombre de Mirko Jozic

“Todos tenemos sueños. Cuando vine a Chile me comprometí para ganar la Copa Libertadores, entendí que era el sueño de los chilenos o los colocolinos. Fue el inicio, se cumplió”.

“Ahora miro la palmera (que está al lado de la Casa Alba). Esa palmeras se parece a Colo Colo viejo, crece y crece. Pero para que crezca tiene semilla, debe transformarse en algo que crezca”.

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“Hay mucho para recorrer, pero las raíces están abajo. Colo Colo es como ese árbol, tiene raíces fuertes, algunas veces se pierden las hojas, pero por eso sirven esas semillas. Ustedes deben entender eso”.

“Cuando te toca caer, el hombre fuerte, honesto, con corazón, alma y amor, se levanta. No importa cómo. Lo importante es llegar arriba. Devolver las hojas verdes, un equipo blanco pero verde, con naturaleza”.

“Colo Colo es muchos corazones, pero solo un pueblo. Sigan unidos, van a llegar a una altura mayor a la que están hoy”.