Pronósticos Napoli vs Arsenal: los Gunners visitan el Diego Armando Maradona

Revisa los mejores pronósticos de Napoli vs Arsenal por la Champions League. Análisis, apuestas cuotas y datos clave del partido de la fecha 1.

Arranca la Champions League y uno de los duelos más atractivos de la primera jornada será el que protagonizarán Gil Azzurri y Gunners.

El partido, válido por la primera fecha de la fase de liga de la competencia europea, se disputará este miércoles 9 de septiembre a las 15:00 horas (hora de Chile) en el Stadio Diego Armando Maradona. A continuación, apuestas y pronósticos de Napoli vs Arsenal.

Nuestros picks Pronósticos: Napoli vs Arsenal Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Resultado final: Arsenal Arsenal ganó nueve de sus últimos diez partidos, mientras Napoli llega con dos derrotas. Además, los ingleses se impusieron en tres de cuatro enfrentamientos directos. bet365 1.75 Pronóstico Total de goles de Arsenal: Más de 1.5 Arsenal superó los 1.5 goles en tres de sus cuatro partidos de la temporada y en toda la fase de grupos de la Champions pasada. Además, Napoli recibió cinco goles en sus dos últimos encuentros. bet365 1.83 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Napoli vs Arsenal

Napoli ha perdido sus últimos tres partidos de Champions League contra rivales ingleses.

ha perdido sus últimos tres partidos de contra rivales ingleses. Arsenal ha ganado nueve de sus últimos diez partidos en todas las competiciones y llega invicto en sus últimos 12 encuentros disputados en 90 minutos.

ha ganado nueve de sus últimos diez partidos en todas las competiciones y llega invicto en sus últimos 12 encuentros disputados en 90 minutos. Los Gunners anotaron más de 1.5 goles en tres de sus cuatro partidos de esta nueva temporada.

En la temporada pasada, Arsenal marcó dos o más goles en todos sus ocho partidos de la fase de liga de la Champions League.

Cuotas 1X2 Cuotas: Napoli vs Arsenal Cuotas ofrecidas por bet365 Napoli 5.00 bet365 Empate 4.25 bet365 Arsenal 1.75 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Napoli vs Arsenal

El Napoli, ahora dirigido por Massimiliano Allegri, ha tenido un comienzo de temporada irregular en la Serie A. Tras una victoria inicial contra Genoa, el equipo sufrió dos derrotas consecutivas ante Como e Inter, dejando dudas sobre su solidez defensiva y capacidad para cerrar partidos, como se vio en la remontada sufrida ante el Inter tras ir ganando 2-0.

Por otro lado, el Arsenal de Mikel Arteta llega en un momento inmejorable. Los campeones de la Premier League han tenido un arranque perfecto con tres victorias en tres partidos, incluyendo un triunfo clave contra el Chelsea. El equipo muestra una gran solidez y una ofensiva que sigue siendo tan letal como la temporada pasada.

Nuestra apuesta segura: Arsenal gana

La opción más fiable para este encuentro es la victoria del Arsenal. La diferencia de momento entre ambos equipos es notable. Mientras los Gunners han ganado nueve de sus últimos diez partidos, el Napoli viene de dos derrotas y ha mostrado debilidad contra equipos de primer nivel.

El historial también favorece a los ingleses, que han ganado tres de los cuatro enfrentamientos directos. Considerando la forma actual y los antecedentes, la cuota por la victoria visitante presenta un gran atractivo para una apuesta principal.

Apuesta 1 | Napoli vs Arsenal – Resultado final: Arsenal – 1.75 en bet365

Apuesta de valor: Arsenal anota más de 1.5 goles

Para quienes buscan una cuota con mayor valor, apostar a que el Arsenal marcará más de 1.5 goles es una excelente alternativa. El equipo de Arteta ha demostrado una capacidad ofensiva impresionante, superando esta línea en tres de sus cuatro partidos de la temporada y en todos los partidos de la fase de grupos de la Champions pasada.

La defensa del Napoli, que ha concedido cinco goles en sus últimos dos encuentros, tendrá dificultades para contener a un ataque tan fluido y potente como el de los Gunners, liderado por jugadores en gran forma como Martin Odegaard y Bukayo Saka.

Apuesta 2 | Napoli vs Arsenal – Total de goles de Arsenal: Más de 1.5 – 1.83 en bet365

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Alineaciones probables en Napoli vs Arsenal

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola, Lobotka, Anguissa, De Bruyne, Politano, Hojlund, Lang.

Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola, Lobotka, Anguissa, De Bruyne, Politano, Hojlund, Lang. Arsenal: Raya, White, Konsa, Gabriel, Hincapié, Rice, Zubimendi, Madueke, Odegaard, Eze, Gyokeres.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Napoli vs Arsenal

¿Quién es el favorito en el pronóstico Napoli vs Arsenal?

Arsenal es el claro favorito para llevarse la victoria, según las cuotas y su excelente estado de forma en comparación con el irregular comienzo de temporada del Napoli.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se jugará en el Stadio Maradona el miércoles 9 de septiembre a las 15:00 horas (hora de Chile). La transmisión estará por confirmar.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La cuota de 1.83 para que el Arsenal anote más de 1.5 goles ofrece un excelente valor, considerando el poder ofensivo de los Gunners y las recientes debilidades defensivas del Napoli.

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