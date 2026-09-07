Luego de enredar dos unidades en el duelo ante los acereros, ahora los albos sacan cuentas para ser campeones en Macul.

El empate 0-0 ante Huachipato dejó a Colo Colo con un sabor amargo, debido a que buscaron el gol del triunfo constantemente y merecieron quedarse con la victoria.

Sin embargo, sus hinchas rápidamente dieron vuelta la página para encontrarle el lado positivo al empate: ahora los albos pueden levanta la copa de campeón en el estadio Monumental.

De haberle ganado al elenco acerero, el Cacique hubiese quedado a tres triunfos de dar la vuelta olímpica. Eso pudo suceder en La Cisterna, pues los próximos duelos son Deportes Concepción como local, para después visitar a Coquimbo y Palestino.

Colo Colo no pudo ante Huachipato en Concepción

Colo Colo quiere ser campeón ante la U. de Conce

Las matemáticas ahora son diferentes. Colo Colo acortó a 14 puntos la diferencia con Universidad de Chile y Universidad Católica. Una diferencia que aún es enorme, considerando que restan 24 unidades por jugarse.

Por eso los cálculos son simples: de ganar los tres partidos mencionados, le quedará la mesa servida para poder ser campeón en la fecha 26, cuando reciban en el Monumental a la U. de Conce.

Situación que puede ser bastante especial para el elenco de Fernando Ortiz. Esto porque desde el 2014 que no logran ser campeones en en la cancha de Macul, ante su público.

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La última vez que ocurrió eso fue en el 2014, al conseguir la estrella 30, cuando derrotaron por 1-0 a Wanderers para proclamarse de manera anticipada ya que quedaban dos fechas para el fin del campeonato.

Eso sí, todo dependerá de lo que también ocurra con la U y la Católica en las próximas fechas. Si tropiezan, los albos quizás igual son campeones jugando como visitantes.