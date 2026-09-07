El argentino Héctor Almandoz no va más en el tercer ciclo que lideró en Deportes Copiapó y sale de su cargo tras haber dejado fuertes críticas a la organización de la división de plata.

Este domingo 6 de septiembre fue movido en la Primera B y un DT fue despedido de su cargo. Se trata de un argentino que vivía su tercera etapa en Deportes Copiapó, que sufrió una dolorosa derrota frente a San Marcos de Arica en el estadio Carlos Dittborn.

Precisamente en aquel reducto, hubo un problema con una torre de luminaria que provocó la gran molestia de Héctor Almandoz. Y la manifestó. “No es fútbol amateur ni de barrio. Me obligaron a jugar, no es excusa, pero fue un partido con muy poca luz. El cuarto árbitro dijo que había obligación de jugar”, afirmó el DT argentino.

“Pero no es lo ideal ni lo que tiene que pasar. No le consultaron a los futbolistas, a los arqueros ni a nadie. No se podía jugar. no está bien. Tiene un problema el estadio, no nosotros”, añadió Almandoz, quien en Chile también dirigió a Deportes Antofagasta, Curicó Unido y Cobreloa.

Héctor Almandoz fue destituido de su cargo en Deportes Copiapó. (Andrés Piña/Photosport).

Y prosiguió con su reclamo. “Es fútbol profesional, jugar de esta manera está mal en un campeonato tan competitivo e importante”, sentenció el otrora zaguero central campeón del mundo con Vélez Sarsfield en declaraciones difundidas por Primera B Chile.

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Primera B: Héctor Almandoz se va de Deportes Copiapó y el DT sucesor está casi listo

Así las cosas, con este nuevo DT caído en la Primera B, todo indica que el reemplazante de Héctor Almandoz está casi confirmado. Y al igual que el argentino, sería un estratego de mucha experiencia en Deportes Copiapó para apostar por el repunte que les permita entrar a la Liguilla de Ascenso.

De todas maneras, el León de Atacama rescató lo hecho por Almandoz. “Su nombre está ligado a uno de nuestros momentos más importantes: el histórico ascenso de 2022, que permitió a Deportes Copiapó llegar por primera vez a la Primera División”, escribió la institución.

Por otro lado, según Dale Copiapó, la directiva copiapina tiene muy avanzada la vuelta de Erwin Durán. El estratego comenzó la temporada en Rangers de Talca y podría tener su tercera estadía en el cuadro nortino. Por lo pronto, Deportes Copiapó debe afinar detalles para recibir a Magallanes este miércoles 9 de septiembre a contar de las 20:30 horas.

Erwin Durán tiene muchos bonos para volver al León de Atacama. (Martin Thomas/Photosport).

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