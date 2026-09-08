“Fue más que la final”: Claudio Palma elige el gol de Mauricio Isla a Uruguay como su mejor relato

El canta goles reconoció que esa noche estuvo inspirado para enmarcar el tanto del “Huaso” en el Estadio Nacional.

Claudio Palma se ha destacado en los últimos años como uno de los mejores relatores del fútbol chileno. A tal punto que las principales cadenas se lo pelean para tenerlo en sus transmisiones deportivas.

Un sitial que se ha ganado a punta de trabajo y que ha marcado a generaciones que siguen sus relatos desde que comenzó en la radio.

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Pero este lunes hubo un gol que nuevamente se hizo viral en redes sociales. Esto porque Mauricio Isla confirmó su retiró del fútbol y su golazo a Uruguay se transformó en el mejor homenaje para el “Huaso”.

El lateral se metió en la historia del fútbol chileno al marcar el único tanto de aquella noche del 24 de junio de 2015 y permitir que la Roja avanzara a semifinales de la Copa América.

“Islaaaaaa… ¡Golazo! Gol de Chile”: El relato de Claudio Palma sigue más vigente que nunca.

“Matías. Mena. Balón otra vez por aire. Arriba Muslera. Le quedó a Valdivia… Islaaaaaaa. ¡Golazoooo! Goool de Chile mierda”, cantó Claudio Palma en lo que para muchos fue el inicio de la consagración de la generación dorada al olvidarse de los triunfos morales y cambiarlos por verdaderas hazañas en cancha.

Claudio Palma elige el gol de Mauricio Isla como el mejor relato de su carrera: “expulsión de emoción”

Pero el relato de Claudio Palma se extendió en el Estadio Nacional. “Algo de justicia se tenía que dar está noche acá en el Nacional. Con el equipo que buscó desde el arranque el triunfo, cuando los uruguayos solo querían estirar el partido a los penales”, recalcó sobre el duelo ante la celeste.

“Asomó un huaso sin caballo, se metió a la zona posterior y no llega el portero uruguayo. Celebran los postergados, los embarrados, los terremoteados, los abusados, celebran todos de Arica a Tierra del Fuego. Anotó Isla cuando nos ahogábamos hueón”, sentenció.

Palabras que con el paso de los años siguen siendo su mejor relato. “Como construcción está muy bien. Uno de pronto está iluminado”, confesó a Minuto 90.

“El gol de Isla a Uruguay fue el mejor relato. Expulsar los perros del alma. De estar sufriendo el partido y decir estamos con vida. Fue más que la final de Copa América porque si perdíamos ahí no avanzábamos. Fue una expulsión de emoción y además con una gran jugada”, sentenció al momento de repasar su mejor gol desde que comenzó como relator.

Fue tanta la cantidad de mensajes que recibió Claudio Palma, que hasta decidió republicar aquel golazo en sus redes sociales para agradecerle a Mauricio Isla. “Gracias por defender nuestra selección por tantos años. Este gol quedó en la historia del fútbol chileno, nunca olvidaremos ese momento“, expresó en su Instagram.