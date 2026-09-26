El entrenador interino de La Roja valoró el esfuerzo de sus futbolistas para enfrentar a los norteamericanos con dos menos, aunque advierte que ese es un tema por corregir.

Con una alta cuota de dificultad, el entrenador Nicolás Córdova se dio el tiempo de analizar la derrota de la Selección Chilena por la cuenta mínima ante Canadá, donde terminó con dos jugadores menos tras expulsiones de Lucas Cepeda y Gabriel Suazo.

Por lo mismo, para el estratega el análisis se divide en cómo fue el duelo en igualdad de condiciones y cómo lo fue cuando quedó con nueve futbolistas en el tramo final del encuentro. Pese a ello, destacó el esfuerzo de su plantel en Toronto.

“Es difícil analizarlo desde propuestas. Los primeros 30 minutos se pueden analizar. Ahí hubo dos momentos claros, los primeros 15′ que nos costó entrar en el partido, después se soltaron y tuvimos ocasiones para anotar. El gol anulado. Ellos tuvieron un par de ocasiones”, expresó Córdova.

En esa línea, el DT de La Roja agrega que “después jugamos 25′ con 10 donde tuvimos situaciones y el resto del encuentro, jugando con 9, el partido se desvirtúa, pero los jugadores hicieron un esfuerzo tremendo. Hicieron lo que les pedí, así y todo tuvimos ocasiones para anotar. Lamentablemente se pierde, pero por cómo se dio el partido, se hizo un buen cometido“.

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La justificación de Córdova por caída de Chile en Canadá

Sobre los puntos que valora de la presentación nacional, el estratega destacó “la personalidad de los jugadores más jóvenes, terminamos con una línea defensiva que juega en Chile. Una línea defensiva que nunca jugó junta. Obviamente son los primeros partidos de ellos, Debutó Jonathan (Villagra). Hay mucho que rescatar“.

“Cuando se pierde pasan más desapercibidas, no están a la vista, pero la personalidad con la que jugaron, la valentía teniendo dos jugadores menos es rescatable. Lo importante es continuar con este tipo de partidos y la mentalidad de seguir insistiendo. Ellos hicieron un gran desgaste e hicimos el partido que teníamos que hacer por el contexto del mismo“, añade Córdova.

Precisamente sobre las dos nuevas expulsiones que sufrió Chile en amistosos, el DT comentó que “claramente es un tema por mejorar. Hay que corregir, pero en estos partidos se juega con ese nivel de intensidad. Es importante que ellos compitan de esa forma en el ámbito internacional”.

En síntesis