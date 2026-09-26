Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
La Roja

Gabriel Suazo quedó feliz tras la nueva derrota de Chile: “Demostramos carácter y valentía”

El capitán de la Roja, que se fue expulsado ante Canadá, valoró la actitud de sus compañeros tras perder con dos jugadores menos en cancha.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Gabriel Suazo fue expulsado en la Roja.
© PhotosportGabriel Suazo fue expulsado en la Roja.

La selección chilena sigue coleccionando derrotas y ahora se inclinó en un partido amistoso ante Canadá en Toronto, donde el cuadro local se impuso por un apretado 1-0.

El encuentro se condicionó en el primer tiempo, debido a que la Roja sufrió las expulsiones de Lucas Cepeda y Gabriel Suazo, tras las polémicas decisiones del árbitro mexicano Marco Antonio Ortiz.

Suazo, capitán de Chile ante los canadienses, habló tras el nuevo revés y se mostró conforme, ya que valoró el cometido del equipo nacional al pelear el partido con dos hombres menos en el terreno de juego.

Arturo Vidal cuestiona la capitanía de Gabriel Suazo en la Roja: “No sé si está preparado para liderar”

ver también

Arturo Vidal cuestiona la capitanía de Gabriel Suazo en la Roja: “No sé si está preparado para liderar”

Gabriel Suazo valora el partido de Chile ante Canadá

El lateral izquierdo del Sevilla indicó que está orgulloso del rendimiento de sus compañeros, que aguantaron ante la presión del cuadro norteamericano a pesar de tener dos elementos menos.

La verdad que lo único que puedo decir es que me siento orgulloso de cada uno de mis compañeros, creo que se entregaron al máximo en una situación muy complicada con dos menos, competimos incluso teniendo ocasiones para igualarlo. Es muy difícil competir de la forma en que lo hicimos, hoy demostramos carácter, valentía y esa tiene que ser la base para las siguientes Clasificatorias”, dijo el zurdo.

Chile sufrió las expulsiones de Cepeda y Suazo. Foto: Kevin Raposo/Photosport

Chile sufrió las expulsiones de Cepeda y Suazo. Foto: Kevin Raposo/Photosport

Luego, fue consultado por las decisiones del árbitro mexicano Ortiz, pero no quiso profundizar en esa materia.

Sinceramente prefiero no hablar del arbitraje, tomó mucho protagonismo hoy. Agradecerle a mis compañeros que se entregaron al máximo y quiero rescatar eso. El error mayor en la expulsión es mío, por reclamar. Ahí se apresura el juez un poco, pero es un error mío. La siguiente jugada no tuve intención de golpearlo. Es parte de, pero quiero rescatar lo que hicimos en la cancha incluso con dos menos”, puntualizó.

El próximo partido de Chile será este martes 29 de septiembre, cuando se mida ante Estados Unidos a partir de las 21:00 horas.

Arturo Vidal critica a Nicolás Córdova y exige un nuevo DT para la Roja: “Tiempo perdido”

ver también

Arturo Vidal critica a Nicolás Córdova y exige un nuevo DT para la Roja: “Tiempo perdido”

Lee también
Arturo Vidal cuestiona la capitanía de Gabriel Suazo en la Roja
Selección Chilena

Arturo Vidal cuestiona la capitanía de Gabriel Suazo en la Roja

Vidal critica a Nicolás Córdova y exige un nuevo DT para la Roja
Selección Chilena

Vidal critica a Nicolás Córdova y exige un nuevo DT para la Roja

Nico Córdova sorprende a todos: Formación de Chile ante Canadá
Selección Chilena

Nico Córdova sorprende a todos: Formación de Chile ante Canadá

La Roja tiene una baja de última hora para el partido con Canadá
Selección Chilena

La Roja tiene una baja de última hora para el partido con Canadá

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo