Gabriel Suazo quedó feliz tras la nueva derrota de Chile: “Demostramos carácter y valentía”

El capitán de la Roja, que se fue expulsado ante Canadá, valoró la actitud de sus compañeros tras perder con dos jugadores menos en cancha.

La selección chilena sigue coleccionando derrotas y ahora se inclinó en un partido amistoso ante Canadá en Toronto, donde el cuadro local se impuso por un apretado 1-0.

El encuentro se condicionó en el primer tiempo, debido a que la Roja sufrió las expulsiones de Lucas Cepeda y Gabriel Suazo, tras las polémicas decisiones del árbitro mexicano Marco Antonio Ortiz.

Suazo, capitán de Chile ante los canadienses, habló tras el nuevo revés y se mostró conforme, ya que valoró el cometido del equipo nacional al pelear el partido con dos hombres menos en el terreno de juego.

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Gabriel Suazo valora el partido de Chile ante Canadá

El lateral izquierdo del Sevilla indicó que está orgulloso del rendimiento de sus compañeros, que aguantaron ante la presión del cuadro norteamericano a pesar de tener dos elementos menos.

“La verdad que lo único que puedo decir es que me siento orgulloso de cada uno de mis compañeros, creo que se entregaron al máximo en una situación muy complicada con dos menos, competimos incluso teniendo ocasiones para igualarlo. Es muy difícil competir de la forma en que lo hicimos, hoy demostramos carácter, valentía y esa tiene que ser la base para las siguientes Clasificatorias”, dijo el zurdo.

Chile sufrió las expulsiones de Cepeda y Suazo. Foto: Kevin Raposo/Photosport

Luego, fue consultado por las decisiones del árbitro mexicano Ortiz, pero no quiso profundizar en esa materia.

“Sinceramente prefiero no hablar del arbitraje, tomó mucho protagonismo hoy. Agradecerle a mis compañeros que se entregaron al máximo y quiero rescatar eso. El error mayor en la expulsión es mío, por reclamar. Ahí se apresura el juez un poco, pero es un error mío. La siguiente jugada no tuve intención de golpearlo. Es parte de, pero quiero rescatar lo que hicimos en la cancha incluso con dos menos”, puntualizó.

El próximo partido de Chile será este martes 29 de septiembre, cuando se mida ante Estados Unidos a partir de las 21:00 horas.