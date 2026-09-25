Pronósticos Ñublense vs Puerto Montt: los Diablos Rojos quieren revertir la serie de octavos de final

RedGol te trae los mejores pronósticos para apostar en Ñublense vs Puerto Montt, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Chile.

Nuestros picks Pronósticos: Ñublense vs Puerto Montt Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Gol después del minuto 77:59 Hubo al menos un gol después del minuto 77 en los tres partidos de Ñublense como local y en las tres visitas de Puerto Montt por Copa Chile, marcando una clara tendencia en el tramo final. bet365 1.83 Pronóstico Tiros de esquina: Más de 9.5 Ñublense superó los nueve córners en sus tres partidos como local por Copa Chile, mientras Puerto Montt registró al menos 10 tiros de esquina en sus tres visitas, reforzando la tendencia. bet365 2.20 Pronóstico Ambos equipos anotarán: No Ñublense no tuvo ambos equipos anotando en tres de sus últimos cinco partidos como local, mientras Puerto Montt repitió este escenario en cinco de sus siete salidas recientes entre todas las competiciones. bet365 1.72 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este sábado 26 de septiembre, a las 17:30 horas en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún, Ñublense recibirá a Deportes Puerto Montt por la vuelta de los octavos de final de la Copa Chile.

En el encuentro de ida, el elenco albiverde se impuso por 2-0, gracias a los tantos de Sabella y Flores. Con ese resultado, los Diablos Rojos sumaron su quinta caída consecutiva entre liga y copa y deberán mejorar su rendimiento para revertir la serie y avanzar a los cuartos de final.

En la previa de este partido, nuestro especialista te brinda los mejores pronósticos de Ñublense vs Puerto Montt, para que los tengas en cuenta antes de apostar.

Serie abierta entre Ñublense y Puerto Montt

En los tres partidos de Ñublense como local en la Copa Chile 2026, hubo un gol o más luego del minuto 77.

En las tres presentaciones de Deportes Puerto Montt como visitante, también se marcó un tanto en ese tramo final.

Gol después del minuto 77:59 – 1.83 en bet365

Muchos córners en el Oyarzún

En las tres localías de los Diablos Rojos en la competencia, hubo más de nueve tiros de esquina.

En las tres salidas de casa de los Albiverdes, también se registraron 10 córners o más.

Tiros de esquina: Más de 9.5 – 2.20 en bet365

No marcan ambos, la tendencia que se repite entre Diablos Rojos y Albiverdes

En tres de los últimos cinco partidos del elenco de Ñuble en condición de local, entre liga y copa, no anotaron ambos equipos.

En cinco de las últimas siete actuaciones de los Delfines lejos de su hogar, entre todas las competiciones, no marcaron los dos conjuntos.

Ambos equipos anotarán: No – 1.72 en bet365

Cuotas 1X2 Cuotas: Ñublense vs Puerto Montt Cuotas ofrecidas por bet365 Ñublense 1.55 bet365 Empate 4.00 bet365 Puerto Montt 5.00 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

En una serie que todavía está abierta y donde Ñublense necesita remontar el 0-2 de la ida, comparar las opciones disponibles para realizar tus jugadas puede ser otro aspecto a considerar. Nuestra guía sobre bet365 vs 1xBet reúne información sobre ambas plataformas, sus mercados, características y diferencias más relevantes.

Historial de Ñublense vs Puerto Montt: últimos partidos