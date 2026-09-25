Pronósticos Ñublense vs Puerto Montt: los Diablos Rojos quieren revertir la serie de octavos de final

Pronósticos: Ñublense vs Puerto Montt
Este sábado 26 de septiembre, a las 17:30 horas en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún, Ñublense recibirá a Deportes Puerto Montt por la vuelta de los octavos de final de la Copa Chile.
En el encuentro de ida, el elenco albiverde se impuso por 2-0, gracias a los tantos de Sabella y Flores. Con ese resultado, los Diablos Rojos sumaron su quinta caída consecutiva entre liga y copa y deberán mejorar su rendimiento para revertir la serie y avanzar a los cuartos de final.
En la previa de este partido, nuestro especialista te brinda los mejores pronósticos de Ñublense vs Puerto Montt, para que los tengas en cuenta antes de apostar.
Serie abierta entre Ñublense y Puerto Montt
En los tres partidos de Ñublense como local en la Copa Chile 2026, hubo un gol o más luego del minuto 77.
En las tres presentaciones de Deportes Puerto Montt como visitante, también se marcó un tanto en ese tramo final.
Gol después del minuto 77:59 – 1.83 en bet365
Muchos córners en el Oyarzún
En las tres localías de los Diablos Rojos en la competencia, hubo más de nueve tiros de esquina.
En las tres salidas de casa de los Albiverdes, también se registraron 10 córners o más.
Tiros de esquina: Más de 9.5 – 2.20 en bet365
No marcan ambos, la tendencia que se repite entre Diablos Rojos y Albiverdes
En tres de los últimos cinco partidos del elenco de Ñuble en condición de local, entre liga y copa, no anotaron ambos equipos.
En cinco de las últimas siete actuaciones de los Delfines lejos de su hogar, entre todas las competiciones, no marcaron los dos conjuntos.
Ambos equipos anotarán: No – 1.72 en bet365
Cuotas: Ñublense vs Puerto Montt
En una serie que todavía está abierta y donde Ñublense necesita remontar el 0-2 de la ida, comparar las opciones disponibles para realizar tus jugadas puede ser otro aspecto a considerar. Nuestra guía sobre bet365 vs 1xBet reúne información sobre ambas plataformas, sus mercados, características y diferencias más relevantes.
Historial de Ñublense vs Puerto Montt: últimos partidos
- Puerto Montt 2-0 Ñublense (Copa Chile 2026)
- Ñublense 1(4)-1(2) Puerto Montt (Copa Chile 2024)
- Puerto Montt 1-1 Ñublense (Copa Chile 2024)
- Puerto Montt 3-2 Ñublense (Primera B 2020)
- Ñublense 2-0 Puerto Montt (Primera B 2020)