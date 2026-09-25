La presidenta de Azul Azul alzó la voz tras los hechos ocurridos en el partido ante Everton por la Copa Chile.

Un nuevo bochorno protagoniza el fútbol nacional, porque el encuentro entre Everton y Universidad de Chile por la Copa Chile tuvo que ser suspendido, tras los incidentes producidos en el estadio Sausalito.

El árbitro del partido, Piero Maza, tuvo que suspender el desarrollo del encuentro a los 82 minutos, debido al lanzamiento de bengalas a la cancha y a la tribuna oficial, mayoritariamente por parte de los seguidores del cuadro azul.

Tras los lamentables hechos habló la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, quien defendió a su club y espera no recibir fuertes castigos, porque indica que el responsable de la seguridad era el elenco local, en este caso, Everton.

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Cecilia Pérez no quiere castigos para la U tras incidentes en la Copa Chile

La cabeza visible del elenco azul se quejó por los reclamos de la directiva de Everton, defendió a su equipo y señaló que el estadio Nacional no tiene que recibir castigos por lo sucedido en Sausalito.

“Castigar el estadio Nacional no corresponde. Si ellos no quieren llevar su barra, no tenemos ningún problema”, lanzó.

Los jugadores de la U durante los incidentes en Sausalito. Foto: Sebastian Cisternas/Photosport

“Esperamos la resolución. Quedaban ocho minutos por jugar. La complejidad es que la vuelta es el domingo. Yo creo que se debe dar por ganado a la U y jugar el domingo la revancha“, cerró Cecilia Pérez.

El directorio de la Federación de Fútbol de Chile se debe reunir este viernes desde las 13:00 horas y definirá qué pasará con los minutos restantes de la ida entre Everton y Universidad de Chile.

En síntesis

Piero Maza suspendió el partido a los 82 minutos por lanzamiento de bengalas.

a los 82 minutos por lanzamiento de bengalas. Cecilia Pérez defendió a la U al responsabilizar a Everton por la seguridad del estadio.

al responsabilizar a Everton por la seguridad del estadio. La Federación se reunirá este viernes a las 13:00 para definir los minutos restantes.