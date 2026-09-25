La presidenta de Azul Azul se quejó por la idea del cuadro ruletero, que tiene relación con ganar la serie completa ante la U.

A los 82 minutos se suspendió el partido entre Everton y Universidad de Chile en Viña del Mar, debido a los incidentes en las tribunas del estadio Sausalito, con lanzamiento de bengalas a la tribuna oficial y la cancha.

El duelo por la Copa Chile quedó incluso y tras lo sucedido habló la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, quien lamentó lo sucedido, pero se lanzó contra el cuadro viñamarino, que solicitó ganar la llave.

“¿Ellos pidieron ganar la llave completa? Se pasaron tres pueblos. Es lo más parecido a lo que ocurrió con Independiente, cuando no habían pasado ni cinco minutos y en vez de preocuparse de la seguridad estaban pidiendo los puntos. Eso no corresponde”, dijo la directiva.

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La opinión de Cecilia Pérez tras los incidentes en Viña del Mar

Cecilia Pérez siguió con su postura luego de lo ocurrido en la Ciudad Jardín: “quieren la llave completa y cuando van perdiendo y quedan ocho minutos, eso no corresponde”.

“Primero fueron 20 minutos y luego pasa esto de la suspensión cuando ya habían jugadores duchándose. No me había pasado que un equipo organizador, que tuvo un show de pirotecnia con su barra en el primer tiempo, y nos digan que es culpa nuestra, y ahora quieren quedarse con la llave completa“, agregó.

Los incidentes de la barra de la U en Viña del Mar. Foto: Manuel Lema/Photosport

Por último, Cecilia Pérez señaló que están atentos a la decisión del directorio de la ANFP, sobre qué va a pasar con la serie entre Everton y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Chile.

“Esperamos la resolución. Quedaban ocho minutos por jugar. La complejidad es que la vuelta es el domingo. Yo creo que se debe dar por ganado a la U y jugar el domingo la revancha”, cerró.