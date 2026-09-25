El presidente de la ANFP lamentó lo ocurrido en Viña del Mar y dio a conocer los pasos a seguir tras la complicada situación.

El partido de ida entre Everton y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Chile se suspendió a los 82 minutos, por los incidentes producidos en las tribunas del estadio Sausalito.

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, lamentó lo sucedido en Viña del Mar y explicó que vienen trabajando para terminar con estas situaciones y señaló que buscarán identificar a los responsables de lo sucedido.

“Todos estos hechos empañan lo más lindo del fútbol. Venimos trabajando hace tiempo, y necesitamos una ley. La estuvimos trabajando con el gobierno anterior. Se hizo una propuesta para acentuar las penas. Ya vamos a llegar a un millón de personas en el registro de hinchas”, dijo el timonel del fútbol chileno.

“Vamos a identificar a las personas que lanzaron estos elementos de artificio que pudieron hacer mucho daño“, agregó.

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Pablo Milad explica qué pasará con la serie entre Everton y la U

Pablo Milad también se refirió a lo que ocurrirá con la serie en disputa entre Everton y Universidad de Chile, ya que restan 8 minutos del duelo de ida y la revancha está pactada para jugarse este domingo en el Nacional.

“Ahora la decisión se va a tomar mañana (hoy viernes), lo decide la Federación e indicaremos si se juegan estos minutos pendientes o si se juega este partido definitivo en el estadio Nacional”, explicó.

Los hinchas de la U lanzaron bengalas a la tribuna oficial de Sausalito. Foto: Manuel Lema/Photosport

“El Tribunal de Disciplina aplica los castigos. La denuncia llegan por los árbitros. Nosotros solo definimos lo que ocurre con el partido”, cerró Pablo Milad.

La determinación tiene que realizarse pronto, ya que el calendario está apretado y la revancha entre la U y Everton está pactada a jugarse en dos días.