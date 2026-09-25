A la espera de Everton vs U de Chile: La programación de los partidos de vuelta de Copa Chile

Este viernes inicia la fase de definición de octavos de final y se espera por la definición del encuentro suspendido en Sausalito.

El fútbol no para y este viernes de inmediato comienza la definición de los octavos de final de la Copa Chile. Ahora es el turno de los partidos de vuelta para conocer a los equipos que pasarán a los cuartos de final. Aunque todavía se está a la espera de lo que pueda ocurrir tras la suspensión del encuentro entre Everton y Universidad de Chile.

Así las cosas, el primero en saltar a la cancha será Colo Colo. El Cacique empató en la ida ante Audax Italiano. Por lo que ambos llegan en igualdad de condiciones al encuentro de este viernes 25 de septiembre a las 20:00 horas. Si se mantiene el empate, el vencedor se define desde los doce pasos.

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Luego los octavos siguen el 26 de septiembre. Primero Ñublense recibe a Deportes Puerto Montt a las 17:30 horas. Partido donde los dirigidos por Juan José Ribera buscarán remontar el 2-0 que sufrieron en la ida.

Tras ello vendrá Universidad Católica ante Unión La Calera en el Estadio Claro Arena. La llave está 1-1 y se disputará a las 20:00 horas. Sí, al mismo tiempo que Chile ante Canadá por la fecha FIFA.

Domingo de definiciones en la Copa Chile: ¿Se juega la U vs Everton?

Ahora para el domingo 27 de septiembre el fútbol se toma la pantalla con cuatro partidos de Copa Chile. El primero será a las 12:30 horas en el Estadio Calvo y Bascuñán entre Deportes Antofagasta y Deportes Iquique. La ida fue 1-1 y de mantener la igualdad todo se define en penales.

Luego a las 15:00 horas, en el Ester Roa Rebolledo se juega el Deportes Concepción ante Curicó Unido. Los lilas ganaron 4-0 en la ida, por lo que llegan a la revancha con un pie en la siguiente fase.

El fixture indica que a las 17:30 horas será el turno de Universidad de Chile vs Everton en el Estadio Nacional. Sin embargo, esto queda en suspenso luego de lo ocurrido en la ida. El encuentro no pudo terminar ya que al minuto 82 se lanzaron elementos de artificio poniendo en riesgo la integridad de jugadores e hinchas.

Bengalas en la cancha del Sausalito provocaron la suspensión del partido de ida entre Everton y Universidad de Chile

El partido finalmente entre ruleteros y azules fue suspendido. Por lo que ahora queda definir qué pasará con los minutos restantes o se define finalmente dar por terminado el partido donde la U ganaba por 1-0 con tanto de Juan Martín Lucero.

Graves incidentes se registraron en el Estadio Sausalito: Esto obligó la suspensión del Everton vs U de chile

Para cerrar la jornada dominical el último duelo será entre Deportes Santa Cruz y O’Higgins. Los celestes se quedaron con la ida por 2-1 por lo que la llave sigue abierta.

El último partido en disputarse en los octavos de final será el encuentro entre Coquimbo Unido y Cobreloa. La ida fue 2-1 para los piratas. Ahora la revancha será en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso y está programado para el 7 de octubre.

¿Quién transmite los partidos de revancha de la Copa Chile?

A diferencia de lo registrado en los partidos de ida de los octavos de final, ahora se suma una nueva señal para la transmisión de los encuentros de revancha.

Según la página oficial de la Copa Chile Coca Cola Pero, ahora todos los partidos serán emitidos por televisión por TNT Sports Premium y se suma la opción vía streaming en HBO Max.