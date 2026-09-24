No se vio en TV: Lanzamiento de fuegos artificiales pusieron en peligro a jugadores de Everton y la U

El encuentro en el Estadio Sausalito fue suspendido luego de los graves incidentes registrados en el partido de ida de Copa Chile.

Graves incidentes se registraron en el partido de ida de Copa Chile entre Everton de Viña del Mar y Universidad de Chile. Lo que provocó la suspensión del encuentro por la magnitud de los incidentes.

El partido dentro de la cancha cumplía con las expectativas y asomaba como uno de los duelos más atractivos del torneo. La U logró sacar ventaja con la solitaria anotación de Juan Martín Lucero en el minuto 61.

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Sin embargo, el partido pasó a segundo plano por los graves incidentes que se registraron en el Sausalito. Todo comenzó en el minuto 83 con el lanzamiento de elementos de animación.

En primera instancia, el partido continúo pese a que Piero Maza recibió la alerta. Pero luego todo cambió ya que se lanzaron bengalas sobre la cancha. Lo que tomó por sorpresa hasta a Aldo Schiappacasse en la transmisión de TNT Sports.

“Un proyectil cruzó la cancha. Es ahí cuando jugadores de Everton y Universidad de Chile evacuaron en la cancha”, indicó el comunicador.

“Cayó otro proyectil en el tiro de esquina, que lanzó la parcialidad de Everton. Es una situación en extremo delicada”, agregó.

No se vio en TV: Los incidentes en el Everton vs U de Chile

En la transmisión de TNT Sports se apreció parte de los incidentes y hasta se mostró parte del amago de incendio que afectó el Estadio Sausalito.

Sin embargo, a través de redes sociales aparecieron más imágenes sobre lo ocurrido. El momento más dramático se registró en la zona de pacífico donde cayó una bengala y se generaron importantes llamas. Incluso se apreció como parte de la banca de suplentes de la U ayudó con agua para apagar el siniestro.

Tras lo ocurrido se generó una evacuación de emergencia en el recinto deportivo. Lo que obligó a la suspensión del encuentro entre ruleteros y azules.

En resumen:

Partido por Copa Chile entre Everton y Universidad de Chile fue suspendido

La U ganaba 1-0 con gol de Juan Martín Lucero en el Estadio Sausalito

Fuegos artificiales y bengalas fueron lazadas a la cancha. En el minuto 82 se suspendió el partido por Piero Maza