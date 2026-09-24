La U se mide ante Everton por la ida de los octavos de final de la Copa Chile.

Universidad de Chile volverá a la cancha este jueves 24 de septiembre para visitar a Everton en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, por la ida de los octavos de final de la Copa Chile 2026.

Los azules buscarán conseguir un resultado favorable antes de la revancha, mientras que los Ruleteros intentarán aprovechar su localía para tomar ventaja. La llave se definirá en 180 minutos y el ganador avanzará a los cuartos de final.

La U visita a Everton por la ida de los octavos de final de la Copa Chile 2026.

U. de Chile vs. Everton: Horario y dónde ver

Universidad de Chile vs. Everton juegan este jueves 24 de septiembre, desde las 20:30 hrs. en el Estadio Sausalito, por la ida en los octavos de final de Copa Chile 2026.

El partido entre Azules y Ruleteros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

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Tabla de posiciones Copa Chile 2026

En resumen…