Eterno candidato a la Roja parte con el pie izquierdo en Ecuador: Marcelo Gallardo sufre goleada por 3-0

El "Muñeco" tuvo un amargo debut con la tricolor y cayó por contundente marcador ante Corea del Sur.

La selección chilena sigue en búsqueda de un nuevo entrenador. Mientras sigue Nicolás Córdova, se mueven los hilos para conseguir al adiestrador que guíe al equipo nacional al Mundial 2030.

Pero mientras se mueven en el mercado, hay candidatos que se van bajando. Es así como Marcelo Gallardo, que sonó más de una vez en Quilín, se decidió por la oferta de Ecuador.

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Tras la salida de Sebastián Beccacece, el Muñeco aceptó el ofrecimiento de la tricolor que viene de disputar el Mundial 2026 y con una camada de jugadores más que prometedora.

Por lo mismo en el debut de Gallardo saltó a la cancha con lo mejor que tiene a mano. Pese a no contar con Moisés Caicedo que está lesionado, se asomaron nombres destacados como Hernán Galíndez, William Pacho, Pervis Estupiñán, Jonh Yeboah y Jordy Caicedo.

Sin embargo, la sorpresa fue de palabras mayores. El equipo liderado por Heung Mig Son los pasó por encima y los superó por 3-0.

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Al 54’ abrió el marcador Oh Hyeon-gyu con remate de media distancia. El segundo al 58’ fue golazo de Son que la clavó al ángulo de tiro libre. Al cierre, y ya con varios cambios en ambos equipos, Dong Gyeong Lee puso el tercero en el 86’ en una definición que prácticamente fue un pase a la red.

Las excusas de Marcelo Gallardo en su debut en Ecuador

Pese a las altas expectativas, Marcelo Gallardo no pudo debutar de la mejor manera en Ecuador. Por lo que de inmediato pidió calma a la prensa e hinchas de Ecuador.

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“No fue el debut esperado, tenemos que poner todo en contexto. No estaba dentro de lo previsto el resultado, esto recién inicia“, apuntó el ex River Plate.

“Es importante mantener cierta calma, siempre una derrota te da la sensación de recuperarte rápidamente“, recalcó el Muñeco, que ahora buscará su revancha el próximo jueves 1 de octubre cuando visite a Japón en otro amistosos en fecha FIFA.