Fernando Ortiz optará por sentar a Gabriel Maureira entre los suplentes de Colo Colo este viernes en el Estadio Nacional.

Colo Colo jugará este viernes un partido clave por la Copa Chile ante Audax Italiano en el Estadio Nacional. El 0-0 del pasado martes dejó la llave abierta, por lo que el equipo de Fernando Ortiz está obligado a ganar para poder clasificar a los cuartos de final del certamen criollo.

Ante la necesidad de ir por la victoria, al Tano no le queda otra que parar el mejor equipo posible. Sin ir más lejos, ya tiene en mente realizar un par cambios, como sacar a Matías Fernández y Maxi Romero para dar espacio a los juveniles Cristián Díaz y Gedeón Díaz.

Además, en potería se la jugará por mantener a Eduardo Villanueva como titular, aunque es en la banca donde en el puesto de arquero prepara un inesperado movimiento, justo cuando Fernando de Paul había vuelto a las citaciones.

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De Paul queda fuera de la revancha entre Colo Colo y Audax

Según información entregada por ADN Radio, para este revancha ante los itálicos el DT albo planea sentar entre los suplentes a Gabriel Maureira. Con esto, quien se quedará fuera de citación para este duelo será el Tuto de Paul.

Fernando de Paul había vuelto a las citaciones del Cacique el pasado martes en el Nacional. | Foto: Photosport.

De acuerdo al mencionado medio, el portero juvenil ya está recuperado de su lesión e incluso fue parte de los entrenamientos de lanzamientos penales que realizó el equipo durante los trabajos de esta jornada en el Estadio Monumental.

Así las cosas, serán Eduardo Villanueva como titular y Gabriel Maureira como suplente quienes serán los arqueros para este choque ante Audax. ¿Y De Paul? Pues tendrá que verlo desde la tribuna del Nacional o derechamente por la TV.

¿Cuándo se jugará la vuelta de esta llave entre Colo Colo y Audax Italiano?

Albos e itálicos se verán las caras este viernes 25 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional. El vencedor de este cruce enfrentará en cuartos de final de la Copa Chile 2026 al ganador de la llave entre Deportes Puerto Montt y Ñublense.

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En síntesis