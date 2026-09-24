El delantero albo no dudó en tocarle la oreja al Romántico Viajero por la vuelta olímpica con Jorge Almirón.

Marcos Bolados lleva largos años en Colo Colo y hoy está feliz con su regreso a la cancha. Tan feliz, que incluso se dio el lujo de repasar a Universidad de Chile en conferencia de prensa.

El delantero sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda en enero de este 2026. Pasó ocho meses sin jugar, pero ahora se integró nuevamente al equipo en la recta final de una temporada en la que puede dar una nueva vuelta olímpica.

La tocada de oreja de Bolados a Colo Colo

Marcos Bolados termina contrato en Colo Colo al final de este 2026, por lo que trabaja por ganarse un puesto con Fernando Ortiz y así demostrar que todavía tiene mucha bencina en el estanque para seguir aportando en Macul. El jugador de 30 años explicó cómo supero su largo tiempo fuera de las canchas.

“Entrenando, lo más importante para mí hoy es entrenar, estar bien, la lesión fue muy larga. Chocante, pero trato de poder entrenar y para no volver a lesionarme, que eso igual es importante, hay que trabajar harto el tema de compensación“, indicó.

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Bolados fue consultados sobre sacar nuevamente su “prime”, tal como lo hizo en la temporada 2024 cuando Colo Colo fue campeón. Ahí, sin presión alguna, el formado en Deportes Antofagasta recordó la distancia que les llevaba Universidad de Chile.

“¿El 2024 fue eso cuando veníamos 10 puntos abajo? Fue maravilloso eso. Pero la clave siempre es entrenar, ser constante, tienes que estar ahí. Y cuando se den las oportunidades, tratar de hacerlo bien. Uno entrena para que te vaya bien y en ese momento se dio y estábamos todos felices“, cerró el atacante.

Bolados volvió a las canchas en este segundo semestre. Imagen: Photosport

La temporada 2024 genera mucho debate entre hinchas colocolinos y de Universidad de Chile. Los Azules se defienden que esa diferencia se debía a los duelos pendientes que tenían los Albos por su participación en Copa Libertadores. En Macul muestran la foto de la tabla en la fecha 8 de ese año, cuando efectivamente estaban 10 puntos detrás del Bulla. Marcos Bolados solo echó leña al fuego.